【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局預測一股大氣河風暴下個星期中段時間,會為灣區以至全加州帶來大風雨,而風雨來臨之前,灣區這個週末會異常溫暖。

國家氣象局表示,一股強力的大氣河風暴,下星期三1月31日,到再下個星期一2月5日期間會抵達加州,下大雨的機會達到6成至8成,到時加州和亞利桑那州有六成機會出現危險的大雨。

除了下雨之外,也會出現強風,至於降雨量以及風暴抵達的時間,就要過多幾日才會更清楚。

風雨之前,灣區這個週末會有好天氣,受一股高氣壓影響,星期六、日的氣溫會高於正常,星期日最溫暖,南灣城市包括聖荷西,最高氣溫70多度,舊金山(三藩市)和中半島San Mateo日間氣溫也接近華氏70度。

