【全國新聞】消息指共和黨全國委員會正提交草案 正式提名特朗普為總統候選人

新罕布什爾州初選日前結束,特朗普在共和黨內連勝兩場,週四有消息指,共和黨全國委員會正提交一項草案,將正式提名特朗普為共和黨的總統候選人。

據報這項草案正在接受共和黨全國委員會的審查,如果獲得批准,特朗普將得到共和黨全國委員會的籌款,和其他組織的幫助,即意味著共和黨基本上會不再支持前南卡羅來納州州長Nikki Haley的競選活動。

不過特朗普仍需要得到足夠的黨代表票,才能贏得共和黨提名。

Haley的競選工程發言人回應表示,應該由共和黨選民決定提名人。

特朗普也在他的社交平台Truth Social上,表達了他對不贊成這項草議,他說希望以選票定勝負。

今年共和黨的總統候選人提名門檻是1216張黨代表票,目前特朗普獲得32張,Haley獲得17張,德桑提斯9張,拉馬斯瓦米3張,在後兩者先後退選後,只剩下Haley繼續奮鬥,她以表明會參選到底。

