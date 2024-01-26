【全國新聞】消息指共和黨全國委員會正提交草案 正式提名特朗普為總統候選人

January 26, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(CBN News / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

新罕布什爾州初選日前結束，特朗普在共和黨內連勝兩場，週四有消息指，共和黨全國委員會正提交一項草案，將正式提名特朗普為共和黨的總統候選人。

據報這項草案正在接受共和黨全國委員會的審查，如果獲得批准，特朗普將得到共和黨全國委員會的籌款，和其他組織的幫助，即意味著共和黨基本上會不再支持前南卡羅來納州州長Nikki Haley的競選活動。

不過特朗普仍需要得到足夠的黨代表票，才能贏得共和黨提名。

Haley的競選工程發言人回應表示，應該由共和黨選民決定提名人。

特朗普也在他的社交平台Truth Social上，表達了他對不贊成這項草議，他說希望以選票定勝負。

今年共和黨的總統候選人提名門檻是1216張黨代表票，目前特朗普獲得32張，Haley獲得17張，德桑提斯9張，拉馬斯瓦米3張，在後兩者先後退選後，只剩下Haley繼續奮鬥，她以表明會參選到底。

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