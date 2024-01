【灣區新聞】灣區多縣收集無家者數據 評估當局如何弱勢社群提供更佳服務（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區各縣在週四清晨展開對無家可歸者的數據調查,並評估當局如何向社會的弱勢社群提供最好的服務。

根據美國房屋及城市發展部的要求,統計需每兩年進行一次,當局會將收集的數據與歷史數字進行比較,來觀察無家可歸者人口的趨勢。

負責統籌San Mateo縣社會福利的San Mateo HSA,聯同大約330名社工、義工和地方官員等,在週四清晨5點開始,進行5小時的無家可歸數據調查,他們以步行和開車的方式,前往縣內180個人口普查的區進行觀察和統計。

San Mateo縣HSA總監Claire Cunningham說:「在2022年無家者人口總數約為1,800人,在此之前約為1,500人,我們注意到,在過去兩次統計中,San Mateo縣無家者人口有所增加,我們每天都在追蹤庇護所的床位情況,並發現每晚大約有30個空置床位

但若果遇到無家者拒絕進入庇護所,當局會如何處理呢?當局指,長期無家可歸的人,可能有非常複雜的需求,當中包括創傷後遺症,她指會為這一類型的無家者提供特別的庇護所選擇。

Cunningham說:「人們之前在庇護所裡,可能有過負面經歷,這對未來接受庇護所造成了障礙,所以我們真正想透過無家可歸者外展的努力,團隊和合作夥伴的目標,是建立信任,以便那些真正需要幫助的無家可歸者能夠接受

自2020年3月以來,San Mateo縣新增146個永久性支援房屋單位,和409個獨立單位,以解決無家者缺乏房屋的問題,該縣亦在加州的Homekey資金幫助下,成功將五間旅館改建為臨時和永久性的房屋。

另一方面,東灣Alameda縣週四早上亦有超過1000名義工參加點算活動。

民眾的參與程度達到了前所未有的水平,當局就預計將在夏季對結果進行全面詳細的分析。

奧克蘭(屋崙)市長盛桃亦有參加週四點算行動,她表示,當局收集的數據,可以更好地了解無家可歸者人口統計,而這些數據收集,有助地方、州和聯邦政府以公平的方式合理分配資源。

