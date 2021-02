40多個亞裔社區機構譴責針對亞裔長者暴力事件

【KTSF 歐志洲報導】

就近期發生針對亞裔長者的暴力事件,有超過40多個亞裔社區機構周二譴責暴力事件,並將在本周末在奧克蘭華埠和舊金山市中心舉行集會。

自去年「停止亞太裔仇恨」組織開始記錄針對亞太裔的事件以來,全國有至少2,808起報告有亞太裔人士收到針對他們族裔的暴力或歧視事件,當中有超過700多宗是在灣區。

而最近在舊金山和奧克蘭,都發生有年長人士被無辜暴力對待的事件,亞裔權益人士表示,在面對眾多人失業,對抗疫情前線工作人員面對染病威脅,住屋沒有保障,地方小商業面臨倒閉,還有增加針對亞裔的歧視。

華人進步會發言人胡麗華說:「我今天要來聲援受害人和他們的家人,了解他們的痛楚,和我們社區的憤怒,因為這憤怒原自我們長時間失去尊嚴。」

舊金山奧克蘭亞太環保網絡發言人何晶晶說:「我們的公公婆婆不應該需要提心吊膽過日子,更不應該需要由華埠小商業的業主和居民自己組織巡邏隊去保護社區的安全。」

亞裔權益人士認為,政府必須在社區投放資源,讓不同族裔人士互相了解並復原,確保所有受害人得到復原所需的幫助,不論他們是什麼背景,或說什麼語言;在社區推廣制止與防止暴力的計畫;在亞裔和非洲裔社區間設立互相交流的教育結構,避免大家互相仇視或把對方當成代罪羔羊。

這些亞太裔社區組織將在本周末在奧克蘭和舊金山舉行集會發聲,周末地點是奧克蘭華埠,時間是下午3點,星期天地點是舊金山市政廳廣場,時間是上午11點。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。