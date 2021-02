報告指加州亞太裔受歧視案例在全美排第一

【KTSF 梁秋玉報導】

關注亞裔權益的全美聯盟Stop AAPI Hate「停止憎恨亞太裔」公佈最新數據顯示,加州亞太裔受歧視的案例在全美排第一。

Stop AAPI Hate「停止憎恨亞太裔」組織公佈了自去年疫情開始,也就是3月19號到12月31號的統計數字,顯示歧視亞太裔的案件發生在全美47個州,其中加州最多,接近44%,其次是紐約州,佔13%,華盛頓州是4.1%。

其中華裔遇到的歧視案件最多,接近41%,排第二的是韓裔,超過15%,越南裔超過8%,菲律賓裔超過7%。

而在歧視案件中,亞裔女性更容易成為受害者,所佔比例是男性的2.5倍。

而在總共2,800多宗歧視亞太裔案件中,針對60歲以上長者的有126宗,約佔所有案例的7.3%,當中又以灣區為最多,有35宗,而被歧視的長者中,女性人數是男性的1.5倍。

此外,被言語騷擾和攻擊的歧視案例超過七成,人身攻擊案例則佔8.7%,咳嗽和吐痰的佔6.4%。

多個亞裔團體表示,因為新冠肺炎疫情,而引發針對亞裔的仇恨行為令人震驚,亞裔社區必須立即採取行動,商業、政府和社區應團結合作,尋找解決辦法,包括為社區提供資源、支持和教育。

