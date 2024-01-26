【灣區新聞】舊金山A提案建議授權市府發行3億公債建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民將在3月初選中，就是否授權市府發行三億公債來建可負擔房屋表決。

州法規定，舊金山必須在2031年之前，建或批准建46,598個給極低收入至中等收入家庭的住屋單位，否則就會受到懲罰。

州府給予舊金山的撥款不足以達到這個規定，市府於是建議透過發行公債來得到這筆錢。

在A提案下，發行公債所得到的3億元中，2.4億將用來建或購買新的出租單位，給包括年長人士和極低收入的家庭，3千萬用來建或購買房屋，給低收入和中等收入家庭，另外三千萬用來建或購買房屋，對象是極低收入，並需要安全、穩定住屋的家庭，包括暴力、家暴、性侵、人口販賣受害者。

A提案允許市府增加地稅來償還公債，房東則准許把地稅增幅的一半轉嫁給租客，財務總監辦公室的報告指出，3億元的公債償還總額將超過5.4億。

支持A提案的市長布里德和市議會指出，會有嚴厲的財務監控，並堅持不會增加地稅。

選務處文件顯示，反對人士認為，市府已經在2019和2020年發行了兩次可負擔房屋的公債，市長辦公室的房屋與社區發展部，有超過5億的經費可以使用，而且建屋計劃將會破壞城市西部地區的市容。

A提案需要超過三分之二的支持票才可通過。

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