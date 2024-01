【灣區新聞】舊金山A提案建議授權市府發行3億公債建可負擔房屋（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民將在3月初選中,就是否授權市府發行三億公債來建可負擔房屋表決。

州法規定,舊金山必須在2031年之前,建或批准建46,598個給極低收入至中等收入家庭的住屋單位,否則就會受到懲罰。

州府給予舊金山的撥款不足以達到這個規定,市府於是建議透過發行公債來得到這筆錢。

在A提案下,發行公債所得到的3億元中,2.4億將用來建或購買新的出租單位,給包括年長人士和極低收入的家庭,3千萬用來建或購買房屋,給低收入和中等收入家庭,另外三千萬用來建或購買房屋,對象是極低收入,並需要安全、穩定住屋的家庭,包括暴力、家暴、性侵、人口販賣受害者。

A提案允許市府增加地稅來償還公債,房東則准許把地稅增幅的一半轉嫁給租客,財務總監辦公室的報告指出,3億元的公債償還總額將超過5.4億。

支持A提案的市長布里德和市議會指出,會有嚴厲的財務監控,並堅持不會增加地稅。

選務處文件顯示,反對人士認為,市府已經在2019和2020年發行了兩次可負擔房屋的公債,市長辦公室的房屋與社區發展部,有超過5億的經費可以使用,而且建屋計劃將會破壞城市西部地區的市容。

A提案需要超過三分之二的支持票才可通過。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。