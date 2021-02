舊金山有可負擔房屋租金高於市場價位（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著舊金山(三藩市)的租金近來往下滑,一些在市府可負擔房屋出租計畫下的租客發現,在同一棟公寓中,他們目前付的租金比市場租金還要高。

住在舊金山的Sabrina告訴KPIX電視台的記者,說同棟公寓的單位租金下降,她的可負擔房屋單位卻保持現有的租金,她現在處於失業狀態。

Sabrina透露,她在Bayside Village的可負擔一房式公寓,月租是2,083元,這棟公寓的網站,現在的月租是2,395元,還有兩個月的免費月租,計算起來,Sabrina今年會交的房祖是24,996元,而她的新鄰居的年房租是23,950元,比Sabrina 少一千元以上。

可負擔房屋的租金是聯邦住屋與城市發展部HUD制定,不會根據市場租金調整,所以即使HUD的一房可負擔房屋的租金設定不得超過3,075元,可是市場平均月租卻已經下降至1,983元。

還有另外一個問題,就是這些可負擔房屋的租戶一旦搬離,房東就可以把單位以市價出租,這意味著這些可負擔出租單位就此消失。

Bayside Village也還有其他可負擔房屋的租客,因為害怕房東報復而不肯上鏡,這也不是唯一發生這種情況的公寓,Mission Bay的Avalon公寓,還有同樣在海滂的Rincon Tower也有同樣的情況。

市長辦公室的房屋與社區建設部現在說有和Bayside Village的業主商談,認為隨著市場租金下降,業主有義務減少可負擔單位的租金。

可負擔房屋的租客表示,要交高於市價的租金,不合邏輯也不可接受。

Bayside Village的業主則說,有按照市府指引辦事,也說多數的可負擔單位租金還是比較低,但是業主並沒有說為什麼免付租金,只限於新租客,而導致新租客的年房租比較低。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。