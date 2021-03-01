多州共和黨人圖立法對投票設立更多限制

【KTSF 江良慧報導】

雖然前總統特朗普已經卸任，但有關選民欺詐的爭議並未因此消失，不過共和黨人不再企圖使用有關指控改寫選舉結果，而是集中精力去改變日後的選舉。

2020大選已經結束，但10多個州的共和黨人，卻仍在引用前總統特朗普和他盟友沒有根據的指控，去推動新的，有更多限制的選舉法案，專家指他們的意圖很明顯。

記者Jessica Huseman說：「就是要把不會投票給他們的人遠離投票站，同時就鼓動他們的基本盤，讓他們對選舉保安感憤怒，正正就是特朗普去年的把戲。」

研究公共政策的Brennan正義中心表示，正追蹤43個州，至少253項限制選舉的法案，數量大概是去年同期的6倍。

在艾奧瓦州，由共和黨操控的參眾議會通過法案，減少提早投票日和選舉日票站開放時間，也令郵寄投票更困難，法案目前只待州長簽署。

在喬治亞州，參眾兩會正推動法案，會大幅更改選舉法，限制郵寄投票，甚至取消星期日的提早投票。

在阿里桑拿州，一些選舉權維權人士就提出警告。

選舉權維權人士Alex Gulotta說：「這些法案是會真正損害投票權，特別是有色人種，低收入家庭，美國原住民，他們趕著要通過，因為是在解決一個不存在的問題。」

當地大部分與選舉有關的法案都集中郵寄投票的程序，郵寄投票在阿里桑拿州過去幾十年來都很受歡迎，有超過八成選民去年都是郵寄投票，但其中一項法案要求郵寄選票要先獲得公證，另一項就容許選民申請郵寄選票，但就要親自去遞交選票，一項把矛頭指向該州永久提前選民名單的法案，這個星期獲一個委員會通過。

阿里桑拿州參議員Michelle Ugenti-Rita說：「若你不投票，你也不會察覺被移除。」

Gulotta說：「並不是一項法案，而是50，甚至更多法案，對嗎？是它們所有的累積效應，會否全部都通過，或許不會，一班散亂的維權人士可以阻止所有法案嗎？應該不會。」

有些更極端的建議，就連部分共和黨人都感到懷疑。

阿里桑拿州眾議長Rusty Bowers說：「當中部分是成立的，我們要清理選民名單，確保這些人是要來投票，這都很基本，但有些其他的，我個人覺得不能接受。」

支持這些法案的共和黨人，堅持修例是要保障選舉的安全，批評者就希望國會的民主黨人可以通過聯邦法例，去制衡這些州對選舉設限。

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