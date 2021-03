多州共和黨人圖立法對投票設立更多限制

【KTSF 江良慧報導】

雖然前總統特朗普已經卸任,但有關選民欺詐的爭議並未因此消失,不過共和黨人不再企圖使用有關指控改寫選舉結果,而是集中精力去改變日後的選舉。

2020大選已經結束,但10多個州的共和黨人,卻仍在引用前總統特朗普和他盟友沒有根據的指控,去推動新的,有更多限制的選舉法案,專家指他們的意圖很明顯。

記者Jessica Huseman說:「就是要把不會投票給他們的人遠離投票站,同時就鼓動他們的基本盤,讓他們對選舉保安感憤怒,正正就是特朗普去年的把戲。」

研究公共政策的Brennan正義中心表示,正追蹤43個州,至少253項限制選舉的法案,數量大概是去年同期的6倍。

在艾奧瓦州,由共和黨操控的參眾議會通過法案,減少提早投票日和選舉日票站開放時間,也令郵寄投票更困難,法案目前只待州長簽署。

在喬治亞州,參眾兩會正推動法案,會大幅更改選舉法,限制郵寄投票,甚至取消星期日的提早投票。

在阿里桑拿州,一些選舉權維權人士就提出警告。

選舉權維權人士Alex Gulotta說:「這些法案是會真正損害投票權,特別是有色人種,低收入家庭,美國原住民,他們趕著要通過,因為是在解決一個不存在的問題。」

當地大部分與選舉有關的法案都集中郵寄投票的程序,郵寄投票在阿里桑拿州過去幾十年來都很受歡迎,有超過八成選民去年都是郵寄投票,但其中一項法案要求郵寄選票要先獲得公證,另一項就容許選民申請郵寄選票,但就要親自去遞交選票,一項把矛頭指向該州永久提前選民名單的法案,這個星期獲一個委員會通過。

阿里桑拿州參議員Michelle Ugenti-Rita說:「若你不投票,你也不會察覺被移除。」

Gulotta說:「並不是一項法案,而是50,甚至更多法案,對嗎?是它們所有的累積效應,會否全部都通過,或許不會,一班散亂的維權人士可以阻止所有法案嗎?應該不會。」

有些更極端的建議,就連部分共和黨人都感到懷疑。

阿里桑拿州眾議長Rusty Bowers說:「當中部分是成立的,我們要清理選民名單,確保這些人是要來投票,這都很基本,但有些其他的,我個人覺得不能接受。」

支持這些法案的共和黨人,堅持修例是要保障選舉的安全,批評者就希望國會的民主黨人可以通過聯邦法例,去制衡這些州對選舉設限。

