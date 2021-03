特朗普卸任總統後首次演說 暗示有意捲土重來

【有線新聞】

前總統特朗普卸任後首次公開演說,暗示可能再次參選,但否認會成立新政黨。特朗普批評繼任人拜登的邊境及移民政策,會令民主黨在明年中期選舉大敗。

首次以前總統身分公開演說的特朗普,在保守政治行動會議年會暗示有意捲土重來,同時粉碎外界流傳他會成立新政黨拉攏共和黨人的謠言。

特朗普說:「我想你們知道,我會繼續在你們身邊打拼,繼續做我們一直在做的事情,就是取勝。我們不會創建新的政黨。一直有人說特朗普會自立門戶,我們有共和黨。它將團結,變得前所未有地強大,我不會成立新政黨。」

總統拜登上任個多月,特朗普狠批這位繼任人的表現未如理想:「拜登上任第一個月,表現是歷屆總統中最差。短短一個月時間,我們就由美國優先變成美國最後。」

特朗普以邊境政策為例,他說自己任內下令興建的美墨邊境圍牆,成功阻截偷渡人士。但拜登上場後撤回政策,停止撥款完成工程,令大批非法移民有機可乘,造成人道、國安危機。

特朗普說單是此事,已經足夠令民主黨在明年中期選舉大敗,甚至在2024年輸掉白宮。

特朗普說:「誰知道呢,我甚至可能決定三度擊敗他們。」與會民眾情緒高漲。

特朗普又提到共和黨的未來願景,說共和黨會是一個團結捍衛社會、經濟及美國工人階級家庭的黨派,維護所有族裔及宗教,一定會將公民利益放在首位。