特朗普卸任總統後首次演說 暗示有意捲土重來

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前總統特朗普卸任後首次公開演說，暗示可能再次參選，但否認會成立新政黨。特朗普批評繼任人拜登的邊境及移民政策，會令民主黨在明年中期選舉大敗。

首次以前總統身分公開演說的特朗普，在保守政治行動會議年會暗示有意捲土重來，同時粉碎外界流傳他會成立新政黨拉攏共和黨人的謠言。

特朗普說：「我想你們知道，我會繼續在你們身邊打拼，繼續做我們一直在做的事情，就是取勝。我們不會創建新的政黨。一直有人說特朗普會自立門戶，我們有共和黨。它將團結，變得前所未有地強大，我不會成立新政黨。」

總統拜登上任個多月，特朗普狠批這位繼任人的表現未如理想：「拜登上任第一個月，表現是歷屆總統中最差。短短一個月時間，我們就由美國優先變成美國最後。」

特朗普以邊境政策為例，他說自己任內下令興建的美墨邊境圍牆，成功阻截偷渡人士。但拜登上場後撤回政策，停止撥款完成工程，令大批非法移民有機可乘，造成人道、國安危機。

特朗普說單是此事，已經足夠令民主黨在明年中期選舉大敗，甚至在2024年輸掉白宮。

特朗普說：「誰知道呢，我甚至可能決定三度擊敗他們。」與會民眾情緒高漲。

特朗普又提到共和黨的未來願景，說共和黨會是一個團結捍衛社會、經濟及美國工人階級家庭的黨派，維護所有族裔及宗教，一定會將公民利益放在首位。