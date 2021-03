【KTSF】

中半島San Mateo市周一將開會表決,是否向市內的雜貨店及藥房員工發放每小時5元的額外薪金,獎勵這些員工在疫情期間堅守崗位工作。

San Mateo市周一晚將會就一項緊急議案表決,向大型超市雜貨店及藥房職員等額外支付每小時多5元的工資。

這些從事緊急服務的員工,在疫情期間冒著染上新冠病毒的風險,繼續提供服務。

柏克萊、聖荷西及奧克蘭(屋崙)已經通過議案,向這些員工額外發放工資。

