舊金山為合資格首次置業者提供免息首期貸款

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府宣布撥出2700萬元,為有意在市內首次置業的人士提供最多免息首期貸款,每個家庭最多可獲37萬5千元貸款。

市長辦公室房屋及社區發展部宣布,新一輪為首次置業人士提供一筆過免息首期貸款的計劃,即將接受申請。

今年市府撥出2700萬元,預計最多協助80個低至中等收入,並首次在舊金山置業的家庭,每個家庭最多可獲37萬5千元的首期貸款。

市長布里德表示,希望這個計劃能令舊金山成為一個更加可負擔的居住地點。

市府將申請人的年收入限制分為三類,包括是一般民眾,一人家庭年收入不多於156,900元,另外是舊金山聯合校區的教師、急救及執法人員,他們的年收入要不多於179,300元。

合資格申請者必須要完成一個10小時的首次置業課程,市府表示,申請人並不需要每個月還款,只是當業主轉讓或出售物業時,要一次過歸還貸款,並且按市價將賣房賺來的錢與市府對分。

計劃將於2月26日起在市府MOHCD的網站上接受申請,市府會在6月1日進行抽籤。

版權所有,不得轉載。