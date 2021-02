【有線新聞】

美國宣布向世界衛生組織繳交2億美元會費。

國務卿布林肯(Antony Blinken)出席聯合國安理會視像會議時表示,美國本月底前會向世衛繳交2億美元會費,展示美國致力確保世衛得到所需支持,領導抗疫工作,未來亦會參與改革世衛。

前特朗普政府去年以應對疫情不力為由,宣布退出世衛並停止繳交會費,現任總統拜登上任首日就宣布重返世衛。

