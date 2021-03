調查指疫情下美國有更多人發生家居意外

【KTSF 江良慧報導】

新型肺炎疫情大流行期間,學生停課,成年人在家上班,都令更多美國人更長時間留在家中,一項最新發表的報告就發現,疫症大流行期間,有更多人發生家居意外受傷。

對很多人來說,疫症大流行等於有更多時間留在家中,不過也有弊處。

美國消費者產品安全委員會發言人Joe Martyak說:「家裡如今變成健身室、辦公室、遊樂場和學校。」

美國消費者產品安全委員會一項最新報告指出,去年3月至9月期間去急症室求診整體個案減少,但因為家中活動或物件導致受傷個案卻上升,因為煙花爆竹導致受傷上升56%,因為滑板、滑板車、電動滑板、電動單車等嚴重受傷要到急症室個案上升39%。

40歲或以上人士騎單車受傷個案增加,5到9歲兒童因為鈕型電池要入院,個案上升93%,因為清潔用品受傷要看急症也大幅上升。

Martyak說:「多個因素結合而成,分心,同時做多項任務,所有人都在家,也更容易曝露於家裡的風險。」

消費者產品安全委員會表示,清潔用品要存放在原來的包裝,最好上鎖,讓幼兒無法接觸。

玩滑板車、滑板或單車前,記得要帶頭盔,要確保單車頭盔上有這個標籤,證明獲得消費者產品安全委員會認證,還有千萬別讓幼童玩煙花。

Martyak說:「就算很多人以為沒問題的仙女棒,最好都別交給兒童,它們燃燒溫度就像噴火槍高達2千度,你總不會讓孩子玩噴火槍。」

最後就是小心一些小電池,因為兒童一旦吞下可以致命。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。