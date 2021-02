【KTSF】

公路安全保險研究所公佈最新關於汽車撞擊測試和避免意外方面表現的報告,南韓的Hyundai、Genesis和Kia,以及瑞典品牌Volvo有最多車被評為最安全。

今年有破紀錄的90款新車獲評選為最安全,或者最最安全的首選,比去年的64增加了一半,更多車有最高評級因為有自動剎車系統,和更佳的車頭燈,令開車的人可以憑著光線看到更遠,但卻也不會對對頭車造成強光。

不過研究所沒有測試過Tiger Woods發生車禍時所駕駛的Genesis GV80,Genesis另外兩款車有測試,並獲批為安全首選。

