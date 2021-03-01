奧克蘭非法飆車常演變暴力案 今年已有3人中槍

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灣區多個城市在剛過去的周末，積極打擊非法飆車活動，在東灣奧克蘭（屋崙），警方表示，這些非法飆車經常演變成暴力事件，2021年至今已經造成3人中槍受傷。

奧克蘭警方表示，非法飆車演變成越來越暴力的事件，一個月前在鄰近奧克蘭市中心飆車活動後有人開槍，民眾爭相走避，當晚警方在現場收集到超過200彈殼，幸好沒有人中槍。

警方指，1月份舉行的另一次非法飆車活動，最終有一人中槍受傷，至於上個周末，就有兩人中槍受傷。

奧克蘭警察局局長LeRonne Armstrong表示，在舉行飆車的現場，他們偵測到越來越多的開槍事件。

局長指，由於警局預算被削減，令警方沒有資源去打擊非法飆車，不過今年以來，有3人在飆車活動上中槍後，警局終於得到撥款，在這些飆車的熱門地點加強巡邏。

奧克蘭有商戶對於連串飆車活動感到很不安全，警察巡邏是好事，但亦只是起了短期作用。

奧克蘭市議員Loren Taylor建議在其中一個飆車的熱點，改路增設迴旋處，或者一些像減速丘的設施，他同意警方應該加強巡邏，但同時要多管齊下，包括是社區外展，看看有甚麼辦法可用其他活動取代非法飆車。

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