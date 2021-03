奧克蘭非法飆車常演變暴力案 今年已有3人中槍

【KTSF】

灣區多個城市在剛過去的周末,積極打擊非法飆車活動,在東灣奧克蘭(屋崙),警方表示,這些非法飆車經常演變成暴力事件,2021年至今已經造成3人中槍受傷。

奧克蘭警方表示,非法飆車演變成越來越暴力的事件,一個月前在鄰近奧克蘭市中心飆車活動後有人開槍,民眾爭相走避,當晚警方在現場收集到超過200彈殼,幸好沒有人中槍。

警方指,1月份舉行的另一次非法飆車活動,最終有一人中槍受傷,至於上個周末,就有兩人中槍受傷。

奧克蘭警察局局長LeRonne Armstrong表示,在舉行飆車的現場,他們偵測到越來越多的開槍事件。

局長指,由於警局預算被削減,令警方沒有資源去打擊非法飆車,不過今年以來,有3人在飆車活動上中槍後,警局終於得到撥款,在這些飆車的熱門地點加強巡邏。

奧克蘭有商戶對於連串飆車活動感到很不安全,警察巡邏是好事,但亦只是起了短期作用。

奧克蘭市議員Loren Taylor建議在其中一個飆車的熱點,改路增設迴旋處,或者一些像減速丘的設施,他同意警方應該加強巡邏,但同時要多管齊下,包括是社區外展,看看有甚麼辦法可用其他活動取代非法飆車。

