舊金山爆竊案大增六成 華裔經營服裝店一晚兩度被劫

【KTSF】

疫情之下,舊金山(三藩市)全市爆竊案大增六成,周五在Haight-Ashbury區,有汽車爆竊案的匪徒甚至一度開槍,幸好無人受傷。

周五中午在Ashbury街600號路段,有行人目睹一宗汽車爆竊案發生,於是打算上前制止,但是匪徒一度開槍,之後迅速逃走,幸好無人中槍或受傷,但是附近商鋪的老闆就表示感到很驚慌。

同樣在Haight-Ashbury區的Salt Salon髮型屋老闆表示,四星期前才重開店鋪做生意,買入了一批理髮用品,怎料在上星期遭爆竊,一掃而空。

她表示,匪徒知道挑選哪些值錢的物品去搶,每次被爆竊都感到很受挫,提起時更令傷心落淚。

舊金山警局表示,今年頭一個半月,爆竊案已經上升了62%。

日落區27夾Taraval街一間服裝鋪Footprint,更在一晚之內被爆竊兩次,華裔老闆說,覺得舊金山現在不論甚麼社區都不安全,前晚清晨4點,他的商鋪第一次被爆竊,賊人懂得在不觸動警鐘的情況下破門而入,之後搶走一批外套,隔了一個小時後,商鋪再遭另一人爆竊。

老闆表示會考慮加裝防盜鐵閘,他也表示,疫情之下做生意已經很困難,只希望盡快恢復正常。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。