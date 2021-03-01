舊金山爆竊案大增六成 華裔經營服裝店一晚兩度被劫

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疫情之下，舊金山（三藩市）全市爆竊案大增六成，周五在Haight-Ashbury區，有汽車爆竊案的匪徒甚至一度開槍，幸好無人受傷。

周五中午在Ashbury街600號路段，有行人目睹一宗汽車爆竊案發生，於是打算上前制止，但是匪徒一度開槍，之後迅速逃走，幸好無人中槍或受傷，但是附近商鋪的老闆就表示感到很驚慌。

同樣在Haight-Ashbury區的Salt Salon髮型屋老闆表示，四星期前才重開店鋪做生意，買入了一批理髮用品，怎料在上星期遭爆竊，一掃而空。

她表示，匪徒知道挑選哪些值錢的物品去搶，每次被爆竊都感到很受挫，提起時更令傷心落淚。

舊金山警局表示，今年頭一個半月，爆竊案已經上升了62%。

日落區27夾Taraval街一間服裝鋪Footprint，更在一晚之內被爆竊兩次，華裔老闆說，覺得舊金山現在不論甚麼社區都不安全，前晚清晨4點，他的商鋪第一次被爆竊，賊人懂得在不觸動警鐘的情況下破門而入，之後搶走一批外套，隔了一個小時後，商鋪再遭另一人爆竊。

老闆表示會考慮加裝防盜鐵閘，他也表示，疫情之下做生意已經很困難，只希望盡快恢復正常。

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