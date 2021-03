當局呼籲美國民眾慎防疫苗接種詐騙電話

【KTSF 江良慧報導】

雖然美國已經有第三款新型肺炎疫苗獲批緊急使用,但供不應求的情況預計仍會持續,令不法之徒有機可乘,欺騙一些心急想盡快打疫苗的人,聯邦當局因此發出警告,呼籲民眾要提防受騙。

聯邦當局繼續推出更多的疫苗,不過要成功預接種疫苗就仍然困難,疫苗供不應求和焦急的民眾,令騙徒有機可乘。

這類詐騙電話引發多個政府部門要發出新警告,提防要求立即付款才可以加入接種名單的短訊或電話,不要點擊短訊或電郵中聲稱有機會接種疫苗的連結。

聯邦通訊委員會消費者及政府事務局總監Patrick Webre說:「長者已可優先接種,他們雖未必是最可能被詐騙的一群,這榮幸,若算榮幸的話,屬於18到25歲,根據最的近研究,但較年長的會傾向若被騙會損失更多錢。」

令人擔心的是騙徒要求個人和財務資料,聯邦當局警告,有更多消費者很快將會接到騙徒關於疫苗的電話,假扮成保險公司或衛生局的人,千萬別理會。

聯邦通訊委員會消費者事務及外展組主任Kayla Hernandez說:「有關疫苗的最好建議是到訪網站或致電你本地和州衛生局查詢打疫苗的程序。」

專家也提醒大家,預約打疫苗是不需要信用卡資料、銀行戶口號碼,或者社會安全號碼的,因為所有美國人都可以免費接種。

明尼蘇達州北達科他州商業改進局發言人Bao Vang說:「由於疫苗是這麼新,很多人整天想著接種,部分人更是拼命的想得到,我們知道有發生詐騙等行為。」

