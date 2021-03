紐約民眾集會抗議針對亞裔人襲擊

【有線新聞】

紐約有民眾集會,譴責針對亞裔人的襲擊,當地自美國爆發疫情後,涉及種族的罪案大幅增加,市政府鼓勵民眾舉報。

數以百計民眾在曼哈頓的弗利廣場集會,有人手持「我不是病毒」和停止仇恨的標語,抗議連串針對亞裔人的襲擊。

這名菲律賓男子講述在地鐵遇襲的親身經歷,稱當時曾求救但沒人理會,他希望大家同是紐約人,可以守望相助。

參議院多數黨領袖舒默及紐約市長白思豪都有出席,白思豪強調不容許種族仇恨,他說:「紐約市不容仇恨,停止憎恨亞裔人,這是我們要傳遞的訊息,不止紐約市,而是全國,停止憎恨亞裔人,立即停止。」

根據紐約市警方數字,2019年針對亞裔人的罪案有3宗,2020年大幅增至29宗,其中24宗的動機都涉及新型肺炎疫情。

最近期一宗發生在當地周四,一名36歲亞裔男子在曼哈頓唐人街遇襲重傷,有性命危險。檢方起訴疑犯意圖謀殺,認為他是無差別施襲,沒控告他仇恨犯罪。

紐約市政府開設網頁,並製作海報和短片,鼓勵民眾舉報,指相信同類罪案數字不足以反映實況,因為很多人不挺身舉報。有關注組織亦有舉報專頁,錄到逾3千宗針對亞裔人的言語和肢體襲擊舉報。

