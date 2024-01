【灣區新聞】涉殺妻華裔Google工程師仍留醫 法官再押後提堂

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔Google工程師Liren Chen涉嫌殺妻案,週五下午在Santa Clara縣高等法院再度舉行聆訊,但由於被告仍然留醫,首度出庭的程序一再延後。

Chen涉嫌殺妻的案件原定週五下午1點35分,再度在Santa Clara縣高等法院舉行聆訊,今次已經是案件第四度聆訊,但被告仍然留醫。

辯方律師Wesley Schroeder在庭上表示,開庭前一個多小時,首次跟Chen見面,正了解事件。

而負責本案檢控的Santa Clara縣檢控官Michael Gadeberg向法官報告,被告仍然留院,法官決定2月5日再度開庭。

這宗案件的檢控官表示,希望可以盡快完成被告首度出庭應訊的程序。

Santa Clara縣檢察官Michael Gadeberg說:「這是一個令人心碎的案件,Liren Chen發誓,珍惜並保護妻子,妻子愛他並信任他,但就被他打死了,我們將盡一切努力確保他對這宗殘酷而可怕的罪行負上責任,他仍在醫院裡,我希望他能親自來到這裡,這樣我們可以完成提堂,但我們將繼續每次都出庭,確保案件能繼續推進,並伸張正義。」

檢控官表示,暫時不能向外公佈被告的傷勢,而在法院的門外,就有關注案件的華裔人士。

張小姐說:「因為我們家離這裡比較近,另外就是因為這案,在美國華人圈子非常轟動,第三個就是我本身是學法律,在中國大陸,所以想來觀摩一下美國的司法程序和中國司法的差異。」

同樣從事工程師的Henry有這樣的看法:「這個事情在我看來引發的討論,最大的一個好處就是,它引發了一個長期我們忽視的的家庭暴力的一個因素,尤其是在雙谷歌的這樣一個家庭裡面,我也是軟件工程師,就很能和我日常生活中,我自己和我身邊的人能夠關連起來,所以這件事情會讓很多人,在灣區生活的人,尤其是中產階級以上的人,有產生很強的共鳴,就是為什麼一個像我們這樣的人,能夠做出來這樣的一件事情,感到非常都不可思議。」

週五有不少人到法庭旁聽,法官強調未經授權,不能在法庭拍攝。

法官指出,由於週三的聆訊有法庭裡面的視訊的截圖,在網上流出,所以週五的法庭程序在網上不開攝像頭,只有聲音,而親臨法庭的媒體亦只可拍攝,不得錄影。

但開庭後,有人在庭上繼續拍攝,被法官要求刪除,後來更有人被趕出庭。

本台的記者下午查看社交平台小紅書,發現週五法庭上的照片和未經批准而拍攝的片段依然流出,但後來相關的內容就已經下架。

