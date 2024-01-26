「# 灣區走走 」百集特別企劃：「名人帶路 灣區走走」熱播中！第一百集，我們有幸邀請到知名作家鱸魚，和家瑜一同帶領觀眾走進灣區的Alviso濱海公園。鱸魚，一位擁有三十多年工程師經歷的作家，與家瑜共同揭開了Alviso濱海公園的故事。 Alviso濱海公園，曾是灣區野生動植物豐富的濕地，這片濕地區域的環保歷程絕對令人動容。經過努力，這裡不僅成為網紅打卡的景點，更代表了環境從被破壞到復育的演變過程。鱸魚的深度解說和家瑜的親身感受，讓整個節目更添趣味和深度。 無論是粉紅色的鹽灘、成群的海鳥，摩西分海般的小徑，每一帧畫面都像一幅精心繪製的畫作，散發著大自然的魅力。這趟探索之旅，不僅是對灣區美景的探訪，更是對環保理念的思考。一同重溫這場灣區之旅，感受百集特別企劃的精彩。敬請期待未來更多的驚喜和冒險！Alviso

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