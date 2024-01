影評：《米勒的女孩》機靈女生用功課設老師陷阱

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個文學學生用她的寫作作業,來挑釁中年老師。

田納西州一所大學,一個18歲的文學系學生Cairo,父母是經常外出的律師,留下Cairo 在豪宅獨居。空餘的時間和死黨Winnie 打發,討論的話題離不開學校中的男生。但是他們對身邊的男學生都不敢興趣,而是生活經驗比較豐富的教師。

Cairo 的寫作老師Jonathan Miller,年齡足以可當Cairo 的父親。Miller 老師的背景,是一個沒有成名的作家。而家中的妻子酗酒成性,也經常提醒Miller 他在追求文學成就上的失敗。但是在課室中,和學生Cairo 在寫作上的討論,也讓他感覺到被尊重的活力。

老師給了Cairo 一個額外作業,就是以一個知名作家的寫作風格,來寫一則故事。Cairo 選了一個具爭議性的作家,文章帶有老師和學生發生關係的情節,並帶有情色內容。老師之後拒絕了學生的誘惑,但校方在發現這次事件之後,對老師處分。

這是年輕導演Jade Halley Bartlett 首部編劇並導演的影片。學生引誘老師的情節似曾相識,但是在今天的社會環境中,也突顯了人們何等的容易,陷入他人或是刻意、或是不經意設下的圈套。

劇本著重在老師與學生,兩人之間的相互較量的對白。但或許是老師的形象過於呆板,一下就看得出,他將會是受害者。問題是,在今時今日的環境中,心術不正的行動者,經常得償所願。受害人無法取得正義。這也是這部電影發出的訊息,叫人們在日常生活中,更加要注意別陷入他人的陷阱。

《米勒的女孩 Miller’s Girl》其實還可以更偏向,更有娛樂或批判性的空間,把故事角度尖銳化。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.lionsgate.com/movies/millers-girl

