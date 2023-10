影評：軍校中的愛情故事《教官與士兵》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

改編自真人事蹟的劇情片。奧地利軍校中一個步操教官,和一個新兵之間的愛情故事。

軍校中的一個步操教官Charles Eismayer,是一個令新兵聞之色變的教官。在士兵面前,不單嚴肅,對他們的辱罵,也是磨練新兵的恐怖工具。在家中卻是一個體現靜態的丈夫,和一個男孩的父親。但是Charles 也有一個秘密,就是自己的同志身份。這卻也輕易的在嚴厲的態度中掩蓋。在一組新兵中出現的Mario Falak,代表著奧地利加入軍訓的新面孔。他不單和其他奧地利男子的出生背景不同,也公開自己的同志身份。在教官Charles 的眼中,Mario 威脅著軍隊中的凝聚力。但是Mario 也憑著自己的努力和實力,克服別人的歧見。與此同時,Charles 和Mario 之間的剛強對抗,也擦出火花。

兩位主角Gerhard Liebmann 和Luka Dimic,舒服的在剛強和柔情之間徘徊。觀眾會對劇中人物克服生活中的障礙,感到鼓舞。

電影在刻劃這段戀情時,如新一代帶有事實般的誠懇,沒有給予多大的阻撓,感覺理想化。但也似乎暗示新一代對保守思想的摒棄,稍微感覺不適的,反而是教官本身抱著的傳統觀念。畢竟他還得先接受自己。而影片中,Charles 年幼的兒子,對男生之間的感情完全接受,也突顯了社會在幾十年內跨出一大步,有點難以想像。正如劇中比較年長的人物,有時候反而跟不上社會的變遷,但要是這方向正確的話,人們接受和自己不同的事物,加快個人進步的步伐,也何嘗不是一個適當的提醒?

《教官與士兵 Eismayer》帶觀眾認識這段曾發生過的動人戀情。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在Prime Video 、Apple TV和Vudu 等串流平台,供觀眾購買或租看。

電影網頁:https://eismayer.com/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Eismayer” Review: When a drill sergeant loves a recruit

“Screening Room” reviews “Eismayer”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://eismayer.com/

Now streaming on Prime Video, Apple TV, Vudu and other streaming services