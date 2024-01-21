影評：《I.S.S.》國際太空站中的美俄太空人從同事變敵人

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

地球上國與國戰爭開打，司空見慣。想不到原本是無國界合作空間的國際太空站，也出現敵國危機。

簡稱I.S.S.的國際太空站，這一天來了兩個美國人：一個是科學家Kira，還有一個重返太空站的太空人Christian 。到了太空站，那裡還有一個美國指揮官，另外還有三個相同等級的俄羅斯太空人。國際太空站是象徵國際合作的無國界空間，裡面的六個人友好相處。在太空看著沒有國界的地球，認為太空是人們進化的地方。一天，看見地球出現火光，似乎是火山爆發，但火光不斷出現、擴大。美國組收到地球情報傳送過來的訊息，要美國太空人不惜一切拿下太空站的控制權。美國指揮官在太空站外進行維修發生意外，但這是否是俄羅斯太空人做鬼？I.S.S.的兩組人互相猜疑，引發太空中的危機。

這是一部在狹小空間中拍攝的影片，輕易的製造幽閉恐懼的感覺。加上令人感覺到沒有地心吸力的特別效果，電影給大家一個觀察太空生活的機會。然而，電影取勝的一點，也還是能夠在精簡的一個半小時內，製造足夠的猜疑、緊張和精彩。這也是剪輯的成功之處：讓各人物的每一個眼神與動作，都帶有各自可以隱藏殺機的含義。原本看似友善的陌生人，危機一旦出現，每一個決定都可以是決定生死的關鍵。應該相信誰，是否就只考慮最明顯、如國籍的界限。而觀眾在極短的時間內，也不需要多做考量。因為緊張的氣氛，已經讓大家在鋼線上徘徊。

《I.S.S.》充分利用觀眾到電影院，找尋娛樂的每分每秒 。滿分五分中得四分，值得推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁：https://www.iss.movie/

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“I.S.S.” Review: Fighting for the control of the International Space Station

“Screening Room” reviews “I.S.S.”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.iss.movie/

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