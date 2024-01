影評：《I.S.S.》國際太空站中的美俄太空人從同事變敵人

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

地球上國與國戰爭開打,司空見慣。想不到原本是無國界合作空間的國際太空站,也出現敵國危機。

簡稱I.S.S.的國際太空站,這一天來了兩個美國人:一個是科學家Kira,還有一個重返太空站的太空人Christian 。到了太空站,那裡還有一個美國指揮官,另外還有三個相同等級的俄羅斯太空人。國際太空站是象徵國際合作的無國界空間,裡面的六個人友好相處。在太空看著沒有國界的地球,認為太空是人們進化的地方。一天,看見地球出現火光,似乎是火山爆發,但火光不斷出現、擴大。美國組收到地球情報傳送過來的訊息,要美國太空人不惜一切拿下太空站的控制權。美國指揮官在太空站外進行維修發生意外,但這是否是俄羅斯太空人做鬼?I.S.S.的兩組人互相猜疑,引發太空中的危機。

這是一部在狹小空間中拍攝的影片,輕易的製造幽閉恐懼的感覺。加上令人感覺到沒有地心吸力的特別效果,電影給大家一個觀察太空生活的機會。然而,電影取勝的一點,也還是能夠在精簡的一個半小時內,製造足夠的猜疑、緊張和精彩。這也是剪輯的成功之處:讓各人物的每一個眼神與動作,都帶有各自可以隱藏殺機的含義。原本看似友善的陌生人,危機一旦出現,每一個決定都可以是決定生死的關鍵。應該相信誰,是否就只考慮最明顯、如國籍的界限。而觀眾在極短的時間內,也不需要多做考量。因為緊張的氣氛,已經讓大家在鋼線上徘徊。

《I.S.S.》充分利用觀眾到電影院,找尋娛樂的每分每秒 。滿分五分中得四分,值得推薦。

電影目前在灣區多處戲院上映。

電影網頁:https://www.iss.movie/

“I.S.S.” Review: Fighting for the control of the International Space Station

“Screening Room” reviews “I.S.S.”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.iss.movie/

Now in theatres.