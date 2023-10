#灣區走走又再帶大家出走世界!摩洛哥一直以來都是一個令人著迷的目的地,充滿著豐富的文化、迷人的景點和令人難忘的體驗。無論您是對古老的皇城、繁華的市場、還是壯觀的撒哈拉沙漠感興趣,摩洛哥都能滿足您的探險之旅。 我們將帶您深入摩洛哥的紅城,探索 # 馬拉喀什 的迷人景點: # 不眠廣場 。您還可以參觀世界著名的 #YSL 聖羅蘭花園 ,這個設計精美的花園將給您帶來無盡的靈感。 但是,我們也將關注摩洛哥最近發生的大地震。我們將瞭解地震對當地景點和社區造成的影響,以及人們如何樂觀面對自然災害,順應變化。 無論您是想感受摩洛哥的文化、探索其自然美景,還是瞭解地震後的情況,我們都將為您呈現一個豐富多彩的故事。

