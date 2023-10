【灣區新聞】舊金山市長與警察局長交代近日連串拘捕行動

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德聯同舊金山警察局長Bill Scott在週五早上召開記者會,交代警方最近一些拘捕行動的最新情況,包括星期三一間藥房發生的有組織零售盜竊案,多名賊人甚至帶備袋和手推車搶掠貨品,當時正正有警員在場埋伏。

布里德在記者會上強調,舊金山警方透過拘捕和迅速採取行動,來解決舊金山的犯罪問題,另外她還提到週四宣佈的後備警察擴展計劃,該計劃由30名受薪的退休警員和受過訓練的市民組成後備警員,將調派到全市各地,展開巡邏。

另一方面,他們亦交代近日一些拘捕行動的進展,當中包括Excelsior區Geneva Ave 900號路段一間店舖,在週三傍晚發生的有組織零售盜竊案。

消息指,案發於一間Walgreens藥房,本台亦拍攝到當晚有多部警車在Walgreens外,有幾個人坐在Walgreens門外的地上,雙手放在後面。

警方表示,警員當日展開打擊有組織零售盜竊,在店內埋伏,傍晚6時半,警員看到為數約8個帶著面罩的賊人衝入店內,他們帶備袋和一個手推車,在店內迅速將物品放入袋和手推車內,警員上前阻止,賊人逃走,警員最終拘捕6人,包括5男1女,年齡範圍16至54歲。

而針對汽車爆竊案,最近展開的放蛇行動有成效,已經成功逮捕數人,並起獲多支非法槍械。

布里德和Bill Scott強調,舊金山不會容忍任何形式的犯罪活動,並將追究肇事者的責任。

Scott說︰「問題不在於舊金山,而在於人們犯罪,我們非常清楚,這是一個偉大的城市,但是當人們來到這裡,甚至居住在這裡的人做壞事時,這就是問題所在,而警隊和市長將致力於確保讓這些人承擔責任。」

在月初分別發生在聯合廣場和Mission街的零售盜竊案和盜竊商品的街頭販賣案,已經成功追回過萬元被盜商品,和合共拘捕5人。

而今年以來查獲毒品數量,已經超過去年全年的總和,一共檢獲156公斤毒品,查獲超過100公斤芬太尼,和超過700名毒販被捕。

