【灣區新聞】聖荷西兩幼童在家庭托兒所泳池遇溺 兩負責人被起訴

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西一間家庭式托兒所，上週一有兩個幼童在泳池溺斃，Santa Clara縣地檢官辦公室週五向經營托兒所的母女，提出危害兒童的重罪控訴，指控她們刑事疏忽。

聖荷西Fleetwood Ave 1054號的家庭式托兒所Happy Happy Home Daycare由一對母女經營，41歲的Nina Fathizadeh，以及64歲母親Shahin Gheblehshenas，Santa Clara縣地檢官起訴她們危害兒童的重罪起訴，因刑事疏忽過失，導致兩名無人看管的幼兒，在後院游泳池溺水身亡，以及第三位孩童情況危急，但預計會完全康復。

事件發生在10月2日上星期一上午，Gheblehshenas到她女兒所經營的另一間沒有執照的托兒所，而離開Happy Happy托兒所，留下女兒Fathizadeh一人照顧四個幼童。

Fathizadeh在做早餐時，任由三名兒童獨自在後院玩耍，不料後院通往泳池的一扇門沒有關上，讓孩童們獨自到泳池，至少五分鐘後，Fathizadeh到後院時發現其中一名兩歲兒童浮在水面上，並立即向他實施CPR急救。

而被告當時也在家的一名兄弟，這時在泳池發現另外兩個已經失去意識的兒童浮在泳池水面上，他們分別是16個月，以及18個月大的女童，事後雙雙宣告不治。

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen表示，托兒所有責任「像老鷹一般專注地看顧小孩」，檢察官要將被告繩之以法，確保這樣令人心碎的悲劇不再上演。

根據The Mercury News報導，加州社會服務部在事件後第一時間暫時吊銷Happy Happy的營業執照，並開出11,000元的罰單，而案中兩名被告將在12月6日提堂。

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