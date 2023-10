【灣區新聞】Palo Alto Gunn高中學霸被名牌大學拒絕 但獲Google聘用

【KTSF 萬若全報導】

Palo Alto Gunn高中一名學霸,被16所名校拒絕,反而被Google率取,成為最年輕的工程師之一。

Stanley Zhong今年5月從Palo Alto Gunn高中畢業,正當同年的同學都已經開始大學新鮮人生活,Stanley則已經在離家不遠的Google工作,這個消息是Stanley的父親衷南最先在Palo Alto家長圈分享,質疑美國大學錄取政策。

衷南說:「(他被名校拒絕,你自己身為父母,有沒有很失望難過?)那肯定是有,因為跟最初的期望值有反差,而且反差比較大,我自己也是做IT這一行,我跟他之前也看過他做過一些東西,所以我知道他的水平其實是相當不錯的。」

當事人Stanley原本答應接受採訪,但因為近日來他的特殊個案,引起華人社區廣泛的討論,造成太大壓力,想多保留一點空間,而決定不接受採訪。

Stanley去年秋季申請了18所大學,主修電子科學,結果16所名校拒絕了他,包括麻省理工、卡內基梅隆、史丹福、柏克萊、洛杉磯加州大學分校等,只有德州大學奧斯丁和馬里蘭大學向他發出錄取通知書。

有網民留言,看到這位學生的簡歷,太優秀了,大學主審官可能覺得,錄取了也不會來讀,也有網民留言,會不會是被包裝過頭了。

翻開Stanley的簡歷,SAT是1590分,4.0的GPA,高中時他和團隊獲得MIT Battlecode全球高中組第二名等等。

衷南說:「這就是我們想解答的問題,因為很多年通過各種渠道,大家說,亞裔男生申請大學特別難,尤其是申請電子科學特別難,什麼樣好的條件都被拒絕,我覺得大家都有這種證據,但我們想做的事情是,就是要把它能夠跟學校溝通,看看我們能不能夠把整個錄取過程的透明度有所增加,這是我們主要的訴求。」

衷南說,下星期加大校董開會,他們會去參加公眾發言,希望透過對話機制找出答案,畢竟訴訟花錢又花時間。

至於Stanley是否以後會想回學校讀書,衷南說兒子會有自己的想法。

很多人認為這麼聰明的年輕人,讀大學也是浪費,18歲開始在Google賺錢,羨煞多少人。

衷南說:「好的方面來說,他的能力和水平,長遠來看前途不擔心,長遠來看肯定是可以找到一份好的工作,他自己能夠發揮能力的地方,這個我不太操心,短期之內的失望是落差比較大。」

