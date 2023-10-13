【灣區新聞】Palo Alto Gunn高中學霸被名牌大學拒絕 但獲Google聘用

【KTSF 萬若全報導】

Palo Alto Gunn高中一名學霸，被16所名校拒絕，反而被Google率取，成為最年輕的工程師之一。

Stanley Zhong今年5月從Palo Alto Gunn高中畢業，正當同年的同學都已經開始大學新鮮人生活，Stanley則已經在離家不遠的Google工作，這個消息是Stanley的父親衷南最先在Palo Alto家長圈分享，質疑美國大學錄取政策。

衷南說：「（他被名校拒絕，你自己身為父母，有沒有很失望難過？）那肯定是有，因為跟最初的期望值有反差，而且反差比較大，我自己也是做IT這一行，我跟他之前也看過他做過一些東西，所以我知道他的水平其實是相當不錯的。」

當事人Stanley原本答應接受採訪，但因為近日來他的特殊個案，引起華人社區廣泛的討論，造成太大壓力，想多保留一點空間，而決定不接受採訪。

Stanley去年秋季申請了18所大學，主修電子科學，結果16所名校拒絕了他，包括麻省理工、卡內基梅隆、史丹福、柏克萊、洛杉磯加州大學分校等，只有德州大學奧斯丁和馬里蘭大學向他發出錄取通知書。

有網民留言，看到這位學生的簡歷，太優秀了，大學主審官可能覺得，錄取了也不會來讀，也有網民留言，會不會是被包裝過頭了。

翻開Stanley的簡歷，SAT是1590分，4.0的GPA，高中時他和團隊獲得MIT Battlecode全球高中組第二名等等。

衷南說：「這就是我們想解答的問題，因為很多年通過各種渠道，大家說，亞裔男生申請大學特別難，尤其是申請電子科學特別難，什麼樣好的條件都被拒絕，我覺得大家都有這種證據，但我們想做的事情是，就是要把它能夠跟學校溝通，看看我們能不能夠把整個錄取過程的透明度有所增加，這是我們主要的訴求。」

衷南說，下星期加大校董開會，他們會去參加公眾發言，希望透過對話機制找出答案，畢竟訴訟花錢又花時間。

至於Stanley是否以後會想回學校讀書，衷南說兒子會有自己的想法。

很多人認為這麼聰明的年輕人，讀大學也是浪費，18歲開始在Google賺錢，羨煞多少人。

衷南說：「好的方面來說，他的能力和水平，長遠來看前途不擔心，長遠來看肯定是可以找到一份好的工作，他自己能夠發揮能力的地方，這個我不太操心，短期之內的失望是落差比較大。」

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