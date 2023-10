【灣區新聞】灣區部分地區密雲或影響觀賞日環食

【KTSF 朱慧琪報導】

罕見的天文現象「日環食」(Ring of fire)將於週六早上出現,下一次出現會在2046年,不過灣區部分地區週六會有驟雨或密雲,會否對看日食有影響呢?

NASA大空總署指,10月14日早上8時04分開始,加州將會看到天文現象「日偏食」,到早上9時17分開始出現「日環食」,「日環食」是指當太陽、月球及地球接近排成一條直線時,地球便會進入月球的本影或半影,屆時月亮會在太陽的前方,月亮會顯得比太陽小,從而形成了一個光環,因此也呈現Ring of Fire火環的現象。

根據國家氣象局指,在加州,只有距離加州首府Sacramento市中心300多英里,位於加州東北部的Modoc縣,預計將出現在日環食的路徑上,是加州唯一看到日環食的地區。

而加州其他地方則可以見到日偏食,例如舊金山看到日偏食的高峰時間,是早上9時19分,到10時42分結束。

國家氣象局指,週六早上灣區多個地區會多雲,一股冷鋒甚至可能會為北灣帶來幾陣驟雨,沿海地區多雲,可能會對觀賞有影響。

南灣和東灣間中有雲,較大機會看到日偏食,當局建議最好的觀賞的地點是面向南或向東,內陸San Joaquin山谷的東南面會更清晰。

太空總署警告,民眾絕對不可抬頭直接用肉眼看這種天文現象,因為會對眼睛造成嚴重傷害,也不可以使用一般的太陽眼鏡觀看太陽,最好要戴經過認證的日食眼鏡,或特殊的相機和望遠鏡。

又或者可以學習一個灣區的家長,在2017年上一次「日偏食」在灣區出現時,用手拿著家中的「鐵筲箕」,讓「日偏食」的現象透過「筲箕」的小洞折射到地面,小朋友只要看著地上,就可以看到一個個小月亮。

另一個選擇,就是在太空總署網站上看直播,而下一次的「日環食」要等到2046年才會再次出現。

