【灣區新聞】灣區部分地區密雲或影響觀賞日環食

【KTSF 朱慧琪報導】

罕見的天文現象「日環食」（Ring of fire）將於週六早上出現，下一次出現會在2046年，不過灣區部分地區週六會有驟雨或密雲，會否對看日食有影響呢？

NASA大空總署指，10月14日早上8時04分開始，加州將會看到天文現象「日偏食」，到早上9時17分開始出現「日環食」，「日環食」是指當太陽、月球及地球接近排成一條直線時，地球便會進入月球的本影或半影，屆時月亮會在太陽的前方，月亮會顯得比太陽小，從而形成了一個光環，因此也呈現Ring of Fire火環的現象。

根據國家氣象局指，在加州，只有距離加州首府Sacramento市中心300多英里，位於加州東北部的Modoc縣，預計將出現在日環食的路徑上，是加州唯一看到日環食的地區。

而加州其他地方則可以見到日偏食，例如舊金山看到日偏食的高峰時間，是早上9時19分，到10時42分結束。

國家氣象局指，週六早上灣區多個地區會多雲，一股冷鋒甚至可能會為北灣帶來幾陣驟雨，沿海地區多雲，可能會對觀賞有影響。

南灣和東灣間中有雲，較大機會看到日偏食，當局建議最好的觀賞的地點是面向南或向東，內陸San Joaquin山谷的東南面會更清晰。

太空總署警告，民眾絕對不可抬頭直接用肉眼看這種天文現象，因為會對眼睛造成嚴重傷害，也不可以使用一般的太陽眼鏡觀看太陽，最好要戴經過認證的日食眼鏡，或特殊的相機和望遠鏡。

又或者可以學習一個灣區的家長，在2017年上一次「日偏食」在灣區出現時，用手拿著家中的「鐵筲箕」，讓「日偏食」的現象透過「筲箕」的小洞折射到地面，小朋友只要看著地上，就可以看到一個個小月亮。

另一個選擇，就是在太空總署網站上看直播，而下一次的「日環食」要等到2046年才會再次出現。

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