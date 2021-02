毅力號首次錄得火星聲音 傳回高清登陸片段（視頻）

【有線新聞】

上星期登陸火星的美國太空總署毅力號,錄下火星的風聲,是人類首次聽到來自火星的聲音,毅力號同時傳回高清登陸片段。

人類首次聽到來自火星的聲音,是火星表面的陣陣風聲。原始錄音中,毅力號的機械噪音比較大,經過後期過濾,火星的風聲更明顯。

毅力號原定在降落時開始收音,但當時唯一開著的麥克風失靈,只能錄下登陸之後的聲音。

美國太空總署同日公開,毅力號上周登陸火星的高清精華片,不同角度拍下降落一刻。

毅力號配備25個鏡頭和兩個麥克風,是火星任務史上最多。著陸原本由六部攝影機拍攝,但其中一部沒運作。

毅力號圖像科學家馬基說:「就是這個、這是火星,我們將會在接下來數個月和數年探索這個地方,某程度上它看起來像地球。你看到那裡的山脈、岩石和事物,這確實是外星世界的表面,我們剛剛到達。」

未來以火星為家的毅力號,搭載的無人直升機機智號,按計劃完成充電後,會首次試飛,近距離飛行觀察火星表面。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。