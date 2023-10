【灣區新聞】Kaiser醫院與工會達初步協議 11月取消罷工

【KTSF 尹晉豪報導】

經歷完上週的罷工後,Kaiser Permanente已與代表超過75,000名醫護人員的工會達成初步協議。

工會聯盟在週五凌晨發推文宣佈,跟Kaiser醫療機構達成臨時協議,同時取消11月的罷工。

工會聯盟執行總監Caroline Lucas說︰「我認為國內任何一個工人,都能體會到追不上通漲的感覺,儘管他們做了所有正確的事情,並盡最大努力提供醫療服務,這樣至關重要的服務,我們很高興,Kaiser Permanente醫療機構認識到不同地區工人所面臨的困難,並回應要求,為每個人全面統一加薪。」

根據臨時協議,資方同意在四年內加薪21%,並設定最低工資,加州員工為每小時25元,其他州將是每小時23元。

工會代表週五表示,臨時協議包括一個與兩項指標掛勾的花紅計劃,其中一個指標是打預防針,例如是流感針的人數。

Kaiser員工上星期進行大罷工,要求加薪和增加人手,罷工為期三日,是美國史上最大規模的醫護人員罷工。

勞資雙方都發文感謝聯邦代理勞工部長蘇維思(Julie Su)的協調工作,讓雙方達成協議。

Kaiser發言人表示,新協議有效期至2027年10月1日,Kaiser的聲明表示,新的4年協議將為工會員工提供有競爭力的薪水、更好福利和退休計劃,以及職業培訓機會。

工會聯盟代表8萬5千名Kaiser員工,包括X光技術員、護士助理等醫護人士,還有醫院的支援人員,如維修技師、清潔工等等,工會員工將於下週三開始投票決定是否接納臨時協議。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。