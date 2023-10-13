【灣區新聞】Kaiser醫院與工會達初步協議 11月取消罷工

【KTSF 尹晉豪報導】

經歷完上週的罷工後，Kaiser Permanente已與代表超過75,000名醫護人員的工會達成初步協議。

工會聯盟在週五凌晨發推文宣佈，跟Kaiser醫療機構達成臨時協議，同時取消11月的罷工。

工會聯盟執行總監Caroline Lucas說︰「我認為國內任何一個工人，都能體會到追不上通漲的感覺，儘管他們做了所有正確的事情，並盡最大努力提供醫療服務，這樣至關重要的服務，我們很高興，Kaiser Permanente醫療機構認識到不同地區工人所面臨的困難，並回應要求，為每個人全面統一加薪。」

根據臨時協議，資方同意在四年內加薪21%，並設定最低工資，加州員工為每小時25元，其他州將是每小時23元。

工會代表週五表示，臨時協議包括一個與兩項指標掛勾的花紅計劃，其中一個指標是打預防針，例如是流感針的人數。

Kaiser員工上星期進行大罷工，要求加薪和增加人手，罷工為期三日，是美國史上最大規模的醫護人員罷工。

勞資雙方都發文感謝聯邦代理勞工部長蘇維思（Julie Su）的協調工作，讓雙方達成協議。

Kaiser發言人表示，新協議有效期至2027年10月1日，Kaiser的聲明表示，新的4年協議將為工會員工提供有競爭力的薪水、更好福利和退休計劃，以及職業培訓機會。

工會聯盟代表8萬5千名Kaiser員工，包括X光技術員、護士助理等醫護人士，還有醫院的支援人員，如維修技師、清潔工等等，工會員工將於下週三開始投票決定是否接納臨時協議。

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