【財經新聞】灣區多家企業準備裁員總計400多人

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區多家企業向州府申報,準備裁員總計400多人。

據The Mercury News統計,灣區多間科技企業,向加州就業發展部申報,將裁減331個職位。

當中備受矚目的就包括位於Santa Clara的晶片供應商Qualcomm,12月13日將在南灣裁員194人,Qualcomm也公佈,將在聖地牙哥裁員1,064人。

電動車充電公司ChargePoint申報,將在11月6日於Campbell總部裁員79人。

總部位於Alameda的航太公司Astra Space Operations則申報在本月裁員58人。

對於許多科技公司,這一波裁員並不是今年的第一輪。

另外,位於Santa Clara的回收公司Newark Group,也宣布在下個月中開始將裁減74人,並逐步將南灣的設施關閉,該公司預計在明年1月結束在Santa Clara的一切作業。

