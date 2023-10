【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市府表示,從本週末開始,舊金山Market街的部分路段,隨著施工項目開始,將關閉兩週。

從本週六早上5點開始,Market街5街和8街之間的路段封閉,所有車輛都必須在3街和11街之間駛離Market街。

舊金山交通局表示,星期六開始,道路和Muni軌道附近的施工工程,工程人員將安裝新交通燈的地下電線,並建造新的混凝土行人路,為期兩週的工程,將於10月28日結束,封路只影響車輛、單車的行駛,不影響行人。

工程將影響Muni的F線街車服務,期間當局會安排巴士接載乘客。

更多的資訊,市民可瀏覽SFMTA.com,點擊Travel & Transit Updates一欄。

