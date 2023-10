【全國新聞】共和黨團推舉Jim Jordan任眾議長 但在全院當選機會不大

【KTSF 張麗月報導】

在國會眾議院多數黨領袖Steve Scalise宣布退選眾議長之後,眾議院共和黨團週五投票推舉極右翼自由黨團的創立人、俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan做新任眾議長,但形勢顯示,他在全院表決中當選的希望不大,新議長繼續難產。

眾議院司法委員會主席Jim Jordan是特朗普的親密盟友,也是眾議院極右翼自由黨團的創辦人。

他週五在眾議院共和黨團閉門會議的投票中,只是拿到152張支持票,有55名共和黨人投反對票,凸顯出共和黨內部各派系仍然分裂,加上民主黨人不會投他一票,因此預計他在全院表決中,很可能不會拿到當選門檻的217張票。

今次表決之後,共和黨人在週末不再有進一步的表決議程,以便Jordan和他的盟友有時間,嘗試去拉攏更多共和黨人的支持,特別是面對幾名強硬派右翼極端議員。

今次眾議長提名的推舉已擾攘了十天,仍未選出新議長,本週三共和黨人推舉的路易斯安那州的Scalise做新議長,也因為黨內意見分歧,令他無把握在全院表決中當選,於是週四晚宣布退選。

