【全國新聞】共和黨團推舉Jim Jordan任眾議長 但在全院當選機會不大

October 13, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
Jim Jordan (Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

在國會眾議院多數黨領袖Steve Scalise宣布退選眾議長之後，眾議院共和黨團週五投票推舉極右翼自由黨團的創立人、俄亥俄州聯邦眾議員Jim Jordan做新任眾議長，但形勢顯示，他在全院表決中當選的希望不大，新議長繼續難產。

眾議院司法委員會主席Jim Jordan是特朗普的親密盟友，也是眾議院極右翼自由黨團的創辦人。

他週五在眾議院共和黨團閉門會議的投票中，只是拿到152張支持票，有55名共和黨人投反對票，凸顯出共和黨內部各派系仍然分裂，加上民主黨人不會投他一票，因此預計他在全院表決中，很可能不會拿到當選門檻的217張票。

今次表決之後，共和黨人在週末不再有進一步的表決議程，以便Jordan和他的盟友有時間，嘗試去拉攏更多共和黨人的支持，特別是面對幾名強硬派右翼極端議員。

今次眾議長提名的推舉已擾攘了十天，仍未選出新議長，本週三共和黨人推舉的路易斯安那州的Scalise做新議長，也因為黨內意見分歧，令他無把握在全院表決中當選，於是週四晚宣布退選。

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