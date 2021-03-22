南灣Kaiser醫院新冠疫苗供應不足 取消第二劑預約

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南灣Santa Clara縣Kaiser醫院的疫苗供應近日嚴重不足，導致不少預約被逼取消，不過縣衛生局及Kaiser就哪一方須就此負責互相指責。

Cupertino教育協會的主席上星期開始收到會員的通知，大型疫苗接種中心Levis Stadium取消他們的預約，大部分都是第二劑疫苗。

然後取消的原因是，由於州府指引的改變，負責接種第二劑疫苗的由原本的縣府，改為他們家庭醫生，而所有人都是Kaiser的會員。

Kaiser發聲明指，是縣府造成這種情況，令到數以千計市民的第二劑無著落。

數小時後，縣府還擊，是Kaiser在管理疫苗分配不善，導致沒有足夠疫苗給會員，縣府指，是州府指示他們不需要預留給第二劑疫苗，因為供應陸續有來。

不過，後來Kaiser已經陸續聯絡這些預約被取消的市民，安排他們去Kaiser接種第二劑疫苗，雖然Kaiser表明希望將來與縣府保持合作關係，但同時院方亦會就縣府今次的行為向州府正式投訴。

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