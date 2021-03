南灣Kaiser醫院新冠疫苗供應不足 取消第二劑預約

【KTSF】

南灣Santa Clara縣Kaiser醫院的疫苗供應近日嚴重不足,導致不少預約被逼取消,不過縣衛生局及Kaiser就哪一方須就此負責互相指責。

Cupertino教育協會的主席上星期開始收到會員的通知,大型疫苗接種中心Levis Stadium取消他們的預約,大部分都是第二劑疫苗。

然後取消的原因是,由於州府指引的改變,負責接種第二劑疫苗的由原本的縣府,改為他們家庭醫生,而所有人都是Kaiser的會員。

Kaiser發聲明指,是縣府造成這種情況,令到數以千計市民的第二劑無著落。

數小時後,縣府還擊,是Kaiser在管理疫苗分配不善,導致沒有足夠疫苗給會員,縣府指,是州府指示他們不需要預留給第二劑疫苗,因為供應陸續有來。

不過,後來Kaiser已經陸續聯絡這些預約被取消的市民,安排他們去Kaiser接種第二劑疫苗,雖然Kaiser表明希望將來與縣府保持合作關係,但同時院方亦會就縣府今次的行為向州府正式投訴。

