「毅力號」傳回首張火星特寫照片

【KTSF 吳倩妤報導】

美國太空總署（NASA）「毅力號」火星車傳回第一張火星特寫照片。

毅力號在火星三角洲附近成功降落後，於24小時內就傳回了照片，畫面顯示，火星車在接近火星地面僅2米高處，經由空中起重機的纜索下降，車輪先著陸，周圍紅色的塵土飛揚。

火星2020任務總工程師斯泰茲納說：「這是毅力號的圖像，在下降時它被懸掛著，它的推進器背包接近火星表面，您會看到引擎將灰塵揚起，它在火星表面上方約兩米左右，我們正在檢查拍攝的時間，因為我們剛剛才收到這張圖。」

斯泰茲納稱這張照片為「偶像」，可與阿波羅11號的艾德林在月球上的照片，及旅行者1號所見的土星，以及哈勃太空望遠鏡拍下的「創生之柱」的照片相比。

毅力號配備了25個攝像頭和兩個麥克風，周四火星車著陸時，這些設備大多都打開，NASA表示，會在未來幾天內提供更多照片，並有機會聽到火星車著陸的聲音。

數據系統任務總監Hallie Gengl說：「這是我們從火星表面收到的第一個彩色圖像，還沒有經過顏色校正，我們正在為此努力，我們的團隊一直工作到周五早上5時，直到週末我們還將繼續工作，以使公眾盡快獲得數據。」

NASA指目前正在檢查系統，至少在一週後才能啟動探測器。

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