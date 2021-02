「毅力號」傳回首張火星特寫照片

【KTSF 吳倩妤報導】

美國太空總署(NASA)「毅力號」火星車傳回第一張火星特寫照片。

毅力號在火星三角洲附近成功降落後,於24小時內就傳回了照片,畫面顯示,火星車在接近火星地面僅2米高處,經由空中起重機的纜索下降,車輪先著陸,周圍紅色的塵土飛揚。

火星2020任務總工程師斯泰茲納說:「這是毅力號的圖像,在下降時它被懸掛著,它的推進器背包接近火星表面,您會看到引擎將灰塵揚起,它在火星表面上方約兩米左右,我們正在檢查拍攝的時間,因為我們剛剛才收到這張圖。」

斯泰茲納稱這張照片為「偶像」,可與阿波羅11號的艾德林在月球上的照片,及旅行者1號所見的土星,以及哈勃太空望遠鏡拍下的「創生之柱」的照片相比。

毅力號配備了25個攝像頭和兩個麥克風,周四火星車著陸時,這些設備大多都打開,NASA表示,會在未來幾天內提供更多照片,並有機會聽到火星車著陸的聲音。

數據系統任務總監Hallie Gengl說:「這是我們從火星表面收到的第一個彩色圖像,還沒有經過顏色校正,我們正在為此努力,我們的團隊一直工作到周五早上5時,直到週末我們還將繼續工作,以使公眾盡快獲得數據。」

NASA指目前正在檢查系統,至少在一週後才能啟動探測器。

