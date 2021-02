拜登參觀Pfizer疫苗廠房 呼籲大家接種疫苗

【KTSF】

總統拜登周五參觀生產新冠疫苗的廠房,再次呼籲民眾接種疫苗。

拜登周五參觀Pfizer位於密歇根州的工廠,同工作人員會談,對於何時能恢復正常生活,拜登表示現在言之尚早。

拜登說:「美國人民可以接受事實,處理任何事情,我無法肯定危機何時結束,但我可以告訴你,我們正在盡可能讓這一天早日到來。」

拜登的參觀行程原定於周四開展,但受到冬季風暴影響,被迫推遲到周五,冬季風暴同樣也影響了約600萬劑疫苗的裝運。

白宮的疫情應對顧問斯拉維特周五表示,聯邦政府以及各州和各地的有關機構,將加倍努力完成接種計劃。

根據CDC數據,Pfizer/BioNtech的疫苗自從去年12月11日獲得FDA批准緊急使用以來,目前已接種約3千萬人次。

