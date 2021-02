NASA毅力號火星探測器順利著陸火星

【有線新聞】

美國太空總署的火星探測器毅力號順利在火星著陸,將實現首次在其他行星上的可控動力飛行,亦會繼續探索火星上是否曾有生命存在。

毅力號於本港時間周五凌晨近5時順利著陸火星,地面控制中心響起掌聲;毅力號隨即傳送了火星著陸一帶的黑白影像。

毅力號著陸過程歷時約7分鐘,先進入火星大氣層,當時時速約為2萬公里。著陸器與環繞火星飛行的軌道飛行器分離,穿越大氣層時的氣動減速產生高熱;開始降落1分多鐘後溫度達到頂峰,著陸器表面的隔熱屏障約有攝氏1,300度。

再過約3分鐘,降落傘打開。這次開傘採用了新技術,由以往的速度觸發等機制,轉換成範圍觸發,即改以地面的距離作為開傘依據,而非按照降落的相對速度。

太空總署過去的研究縱合分析了進入火星的相對速度,氣動阻力及音速變化等因素後,認為這次任務應採用新方法,能令著陸目標地點傑茲洛環形山降落時位置更準確;即在約11公里的高度開傘,減速至每小時約1,500公里時,隨後丟棄隔熱屏障,讓雷達、攝影機,還有地形相對導航系統工作,進一步確認降落點,有需要最多可引導著陸器移動600米。

再接近地面時,著陸器的逆向火箭點火,再減低下降速度;離地面約20米時以尼龍線降下探測車,到探測車順利著陸時再切斷尼龍線及飛往一旁分開降落。

探測車隨後拍攝大量著陸點一帶的環境情況,陸續傳回地球,再尋找較平坦的地點;預計將於數月內進行首次火星上的直升機飛行,亦是首次在其他行星進行有動力及受控制的飛行測試,同時亦會承接尋找火星上是否有遠古生命痕跡的任務。

