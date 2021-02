舊金山訪谷區持槍入屋劫案 兩事主是八旬華裔長者（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)訪谷區周二發生開槍事件,導致警方要封鎖現場一帶,周三警方資料顯示,案件起因是一宗持槍入屋搶劫案,兩名被搶劫的事主都是年過80的華裔長者。

警方表示,周二下午3點左右,Campbell Avenue 500號地段發生入屋搶劫案,兩個賊人其中一人用槍指嚇事主,然後入屋搶劫。

警方指出,兩名男女事主分別81歲和87歲,講廣東話,警方趕到現場後,看見兩個匪徒在逃走,另外還有一個匪徒開車接應。

警方追捕期間,有匪徒最少開了一槍,其中一個賊人上了車逃離現場,他的同黨步行逃跑,後來在附近一個住宅外面被捕。

警方表示,疑犯是一名18歲非洲裔,其餘兩個賊人仍然在逃,搶劫案的兩名華裔事主沒有受傷。

警方搶劫案調查組正在處理案件,呼籲市民提供線索,警方匿名舉報熱線是(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,短訊開頭寫SFPD。

