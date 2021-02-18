舊金山訪谷區持槍入屋劫案 兩事主是八旬華裔長者（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）訪谷區周二發生開槍事件，導致警方要封鎖現場一帶，周三警方資料顯示，案件起因是一宗持槍入屋搶劫案，兩名被搶劫的事主都是年過80的華裔長者。

警方表示，周二下午3點左右，Campbell Avenue 500號地段發生入屋搶劫案，兩個賊人其中一人用槍指嚇事主，然後入屋搶劫。

警方指出，兩名男女事主分別81歲和87歲，講廣東話，警方趕到現場後，看見兩個匪徒在逃走，另外還有一個匪徒開車接應。

警方追捕期間，有匪徒最少開了一槍，其中一個賊人上了車逃離現場，他的同黨步行逃跑，後來在附近一個住宅外面被捕。

警方表示，疑犯是一名18歲非洲裔，其餘兩個賊人仍然在逃，搶劫案的兩名華裔事主沒有受傷。

警方搶劫案調查組正在處理案件，呼籲市民提供線索，警方匿名舉報熱線是(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，短訊開頭寫SFPD。

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