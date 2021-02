舊金山聯合校區展示重啟校園進度 但未定重開日期（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)聯合校區開放日落區一間小學的課室,展示重啟校園的工作進度,不過對於何時回校上課,校區總監仍無法提出確實日期,在本學年完結前能否實現,仍然是未知之數。

位於日落區41街的Sunset小學是市內6間通過衛生局初步巡查的小學之一,校方正跟進局方的建議,稍後衛生局會派人作最後巡查,校長唐若蘭表示,學校有六成家長願意讓子女回校上課。

校區表示,每名學生回到學校後,必須在校門外進行基本的檢查,包括看看身體有沒有不適,以及有沒有帶口罩等,校方已經準備了大約足夠學校6個月供應的個人保護裝備,隨時提供給有需要的師生。

校園到處都貼上保持社交距離的圖示,每間課室門口都有消毒搓手液,教師的座位用膠板圍起,並設有各種消毒清潔用品,每張桌子只坐一個學生,桌與桌之間至少保持6尺距離。

改良後的課室,最多只可容納14個學生與兩名教職員,校區指,要視乎每間學校究竟空間及課室夠不夠,才可決定是否所有學生可以同一時間回校上課,如果不是,很可能遙距及親身上課並行。

不過就算衛生局完成市內所有公校的巡查,學生仍然未能回校上課,校區周三還是給不出一個重開的時間表,總監表示,重開公校必須要根據與教師工會所訂下的協議。

協議規定,舊金山的疫情回到紅色抗疫級別,並為教職員接種疫苗後,公校會重開,或者當舊金山回到橙色,甚至是更輕微的黃色級別,不論有沒有疫苗,公校都會重開。

同時,協議還規定,每兩星期為所有師生檢測一次,校區透露,費用最少要500萬。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說:「大家都知道我們仍在紫色等級,根本不知道何時我們會從紫色變成紅色,就像Fauci醫生多次重複,我們不能訂下日期,有疫苗才能訂下日期。」

舊金山所有私校已經恢復親身上課,疫情沒有出現大爆發,加上CDC、州衛生局及市衛生局早前指出,不論有沒有疫苗,現時學校都可以重開,不過總監仍堅持疫苗是重開的條件之一。

Matthews說:「CDC及衛生局都建議(教職員)要接種疫苗。」

舊金山在重開公校的進度上一直備受批評,在這個關鍵時刻,教育委員會更加先後花時間表決公校改名及改革Lowell高中收生制度,一個名為「Families for San Francisco」的組織認為,教委會沒有盡責先處理緊急事項,正在醞釀罷免教委會委員。

舊金山教育委員會主席Gabriella Lopez說:「我已經知道罷免的事,我亦知道家長有很多擔憂,但現在優先處理的是重開公校,這會是我的重點。」

校區與工會本星期一達成回校上課的臨時協議,教育委員會預計下星期會表決。

