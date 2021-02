數十萬德州人仍斷水斷電 參議員到墨西哥度假被狠批

【KTSF 江良慧報導】

遭受冬季風暴吹襲的德州出現人道危機,當地數以十萬計的居民已經連續第五日停電,另外有數以百萬計的人則沒有清潔的食水供應,全國從上星期至今,已經有接近40人死於冬季風暴或者嚴寒天氣。

目前全德州還有許多戶人家停電,涉及大約40萬人。

很多人要到避寒中心、家俬店,甚至在車上過夜,只為了要取暖。

除了電力危機,當地連水都有問題,極低的氣溫令水管都爆破,也有市民要開車50英里才買到兩加侖汽油,讓家中的發電機可通宵運作,也有市民投訴沒有糧食,到外面也找不到食物。

而當不少德州人要在黑暗中挨冷挨餓的同時,德州聯邦參議員Ted Cruz就被人發現周三晚與家人乘坐飛機前往墨西哥度假勝地Cancun,消息傳出後,很多人都批評他,在德州人水深火熱之際去度假。

Cruz終於在下午發聲明,證實自己到了Cancun,不過他就解釋,因為女兒學校這個星期都停課,所以她們要求和朋友一起到Cancun旅行,他只是作為一個好父親,把女兒送到Cancun,之後已經隨即飛返德州,期間他也一直有和職員聯絡,跟進德州最新停電停水的情況。

最新消息也指出,他已經在下午返抵休斯敦,不過當地已經有不少聲音要求他辭職。

加州去年8月要實施輪流停電,當時Cruz曾發推文嘲笑加州在民主黨人領導下,連文明生活最基本的電力供應都有問題,有網民隨即引用他當年的推文,嘲諷他和共和黨籍州長想把德州失敗的能源政策推廣至全國。

