為方便市民前往接種疫苗,舊金山(三藩市)交通局下星期二開始為接種疫苗的市民,提供免費乘坐Muni的服務。

下星期二開始,市民乘坐Muni時,只要出示接種疫苗的預約證明,包括電郵和照片顯示的證明,就可以免費乘車往返市內任何一個疫苗接種中心。

另外,市府疫情期間對市內65歲以上長者以及殘障人士發出ETC乘車卡,讓他們可以用折扣價格乘坐計程車,接受醫療服務。

當局宣布下星期二起會增加60元乘車優惠,並會透過電郵或電話通知參與人士如何輸入乘車優惠。

舊金山現正為前線醫護人員,以及65歲或以上長者接種疫苗,詳情可上網查詢:http://sf.gov/get-vaccinated

