美國太空總署展示「獨創號」火星直升機

美國太空總署(NASA)最近展示名為「獨創號」的火星直升機,將會如何從火星表面的火星車上部署,並在火星稀薄的大氣層中飛行。

在周日的匯報會上,太空總署展示一組動畫,顯示火星直升機的起飛過程。

太空總署的官員表示,毅力號火星車攜帶歷來送去火星的最先進科學儀器,以及包括「獨創號」在內的科技展示。

NASA行星科學組總監Lori Glaze說:「NASA一組直升機專家,協助JPL實驗室驗證獨創號能飛行,在火星超稀薄的大氣中,他們也協助分析獨創號的設計。」

太空總署JPL噴射推進實驗室專家透露,他們會仔細試驗獨創號的引擎,確保引擎正確轉動,然後做第一次的飛行,在作出分析並了解第一次飛行的所有行為之後,會做更前進的飛行,「獨創號」最早會在4月第一個星期試飛。

JPL實驗室系統工程師Farah Alibay說:「你在這裡看到的是,地面上的碎片盾,就是那碎片盾保護了我們的直升機,在上月著陸火星時,而你見到最酷的是,獨創號在那裡藏在火星車下面,做得很好,一切都準備好了,她準備好到火星表面。」

