影評：《失業風暴》進入清潔工人的世界

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

法國一個記者,為了要深入了解社會低產階層人士面對的問題,當上一個清潔女工。

到法國沿海城市卡昂失業處求助的Marianne,履歷空白,說自己當了數十年的家庭主婦,沒有任何工作經驗。失業處幫了她找到一份清潔工作,從洗廁所到抹地板,做的是吃力不討好的工作。反駁上司令到她被解僱後,又透過失業處找到清潔工作。這次是在航行卡昂和英國城市樸次茅斯之間的渡輪清潔工作。這是一個令人駭人听聞的工作:一組清潔工人,必須在90分鐘內,清潔230間渡輪上的房間,也就是4分鐘內完成一個房間,每天兩次。這些清潔工人不一定有車上下班,沒有空閒的時間。

但是Marianne 也有一個秘密。事實上,她是個巴黎記者,要從這些人們見不到的小人物身上,了解他們工作和生活不穩定的掙扎。Marianne 的計劃是從經歷中寫一本書,探討這些清潔女工沒有保障的生活。期間,Marianne 也認識到一個有三個孩子的單身母親Christele,成了可以依靠的朋友。可是Marianne 在考察後,可以回到巴黎舒適的生活。但是Christele 和其他新認識、卻也信任她的清潔工人,卻不能爬出艱難的生活。

這是根據真實事蹟改編的一則故事。很難想像影后Juliette Binoche ,洗廁所和換床單。事實上,故事中描繪清潔工人的經歷,也確實是你我難以想像的。她在體現被身邊的人感動,但又幾乎要透露真相的掙扎,非常細心的詮釋。而飾演Christele 的Helene Lambert,更是令人感受低階層人士的掙扎。電影中其他人物都是非演員,在導演Emmanuel Carrere 的指導下,將大家身邊經常沒有注意到的事物放大。《失業風暴》在兩年前的戛納影展首映,電影花了兩年時間來到北美。但幸好這部佳作還是有機會給這裡的觀眾欣賞,令大家下次看到清潔工人時,帶有多一番的敬意。

《失業風暴 Between Two Worlds》要人們感激自己生活中,所擁有的大小事物。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院和東灣Orinda 的Orinda Theater 戲院上映。

電影網頁:https://cohenmedia.net/product/between-two-worlds

“Between Two Worlds” Review: Into the world of underappreciated clearners

“Screening Room” reviews “Between Two Worlds”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://cohenmedia.net/product/between-two-worlds

Now showing at San Francisco’s Opera Theatre and Orinda’s Orinda Theater.