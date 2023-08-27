【娛樂新聞】AGA出道十年迎來首個個人紅館演唱會 陳奕迅驚喜現身合唱從未曝光新歌

AGA江海迦出道10年，歷時3年籌備，終於迎來首個個人紅館演唱會，多位圈中好友：徐濠縈、蔡一傑、蔡一智、丁子高、陳蕾、岑寧兒、Robynn Yip、Alex 林德信及師弟師妹：Mike曾比特、Kira陳葦璇、Kerryta周子涵等人現身支持。

AGA身穿紅色皮褸於銀幕一角閃現，全場歡呼聲四起為演唱會揭開序幕。AGA大騷長腿以性感造型登場，勁歌熱舞獻唱演唱會主題曲《Count to Ten》及《MAD》，AGA脫去外套唱出《MIZU》，身上穿著由二百萬針刺繡與珠片組成的浮世繪風格舞衣，相當耀眼。

勁歌熱舞過後，AGA換上一襲由過萬顆閃石組成的銀色流蘇長裙，連升兩次key唱出 《Nights Without You》及重新改編的《Everyday》及《吃定我》，尾奏由

兩位結他手走到台上battle，令全場氣氛升溫。激昂過後，AGA換上型格暗黑造型，手執結他自彈自唱從未曝光新歌《The Lovers》，然後唱出《What Are We Gonna Do》及《理性與任性之間》，AGA穿著半截皮褸露出小蠻腰，燈光下騷出馬甲線，展示這半年努力健身的成果。

隨後AGA換上一襲白色紗裙，躺在舞台正中央唱出《若》，琴聲一落AGA緩緩站起，唱出《圓》，身穿黑色斗篷的舞者排成圓形，令大家對歌曲有更深一層體會。隨後小朋友合唱團與AGA合唱《Better Me》，及後換上金色東方刺繡歌姬造型，於盆景一樣的鋼琴前自彈自唱，鋼琴離場後舞台正中懸著孤燈，AGA深情唱出《Miss u Goodbye》及《孤雛》。

一口氣唱完十多首歌後，AGA向大家打招呼：「多謝你哋陪我等到呢一日，等嘅過程有開心、唔開心；有希望、有失望，好似呢年嘅生活咁有起伏。我都寫咗好多歌關於darkness，請你記住唔係得你一個㗎，好多人同你一齊經歷，同大家問個好先！」接著唱出《問好》。

演唱會中段，Eason現身與AGA合唱從未曝光合唱歌《Special One》，二人深情對唱。AGA藉機會感謝Eason：「邀請到你做嘉賓係我嘅榮幸，音樂上你啟發我好多，我記得03年睇你演唱會，你唱到《當這地球沒有花》我即場毛管戙，好開心今次可以同你合作。」原來《Special One》10年前已寫起，Eason笑言：「好少有可以面對面多謝自己嘅觀眾，多謝你。我搵返啲email睇，原來個demo係14年㗎！不過唔止你，好多人嘅demo我都暫時擺咗喺度，哈哈！」AGA透露錄音時二人面對面對唱，是難忘的體驗。

AGA換上銀黑色西裝，頭戴如UFO的巨型紳士帽，在舞台中央緩緩升上，一口氣送上充滿都市感覺的《So Called Love Song》、《Two at a time》及《Superman》。其後以火紅色bling bling賽車風格舞衣，連唱《小問題》及《3AM》，突然輕快節奏一轉，廿四味以節奏強勁的《Do or Die》撻著全場，將全晚氣氛推至最高漲，再急彎轉落《CityPop》為演唱會送上精彩的結尾。

去到Enocre環節，AGA身穿藍色長裙華麗登場唱出《無期》，她感觸說：「其實我覺得自己好幸運，每一次cancel個show，都唔知幾時可以再上台，有好多支持我嘅人，有時碰到面會問我『幾時再開騒呀？』我都話『快㗎喇』，到今晚我終於可以企上呢個台夢想成真，冇辜負大家！」然後唱出《一》及《Tonight》，全場一遍燈海，大合唱場面感人。

去到第二輪Encore，AGA唱出《Tomorrow》及《See You Next Time》，憑歌寄意約定大家，再次感激舒文一直裁培，她說：「好開心可以將我所有作品呈現一次畀大家，我要多謝我嘅好拍檔舒文，我哋認識咗15年。今年係我出道第十年，希望自己帶到畀大家一個難忘嘅晚上！」