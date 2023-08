【娛樂新聞】AGA出道十年迎來首個個人紅館演唱會 陳奕迅驚喜現身合唱從未曝光新歌

AGA江海迦出道10年,歷時3年籌備,終於迎來首個個人紅館演唱會,多位圈中好友:徐濠縈、蔡一傑、蔡一智、丁子高、陳蕾、岑寧兒、Robynn Yip、Alex 林德信及師弟師妹:Mike曾比特、Kira陳葦璇、Kerryta周子涵等人現身支持。 AGA身穿紅色皮褸於銀幕一角閃現,全場歡呼聲四起為演唱會揭開序幕。AGA大騷長腿以性感造型登場,勁歌熱舞獻唱演唱會主題曲《Count to Ten》及《MAD》,AGA脫去外套唱出《MIZU》,身上穿著由二百萬針刺繡與珠片組成的浮世繪風格舞衣,相當耀眼。 勁歌熱舞過後,AGA換上一襲由過萬顆閃石組成的銀色流蘇長裙,連升兩次key唱出 《Nights Without You》及重新改編的《Everyday》及《吃定我》,尾奏由

兩位結他手走到台上battle,令全場氣氛升溫。激昂過後,AGA換上型格暗黑造型,手執結他自彈自唱從未曝光新歌《The Lovers》,然後唱出《What Are We Gonna Do》及《理性與任性之間》,AGA穿著半截皮褸露出小蠻腰,燈光下騷出馬甲線,展示這半年努力健身的成果。 隨後AGA換上一襲白色紗裙,躺在舞台正中央唱出《若》,琴聲一落AGA緩緩站起,唱出《圓》,身穿黑色斗篷的舞者排成圓形,令大家對歌曲有更深一層體會。隨後小朋友合唱團與AGA合唱《Better Me》,及後換上金色東方刺繡歌姬造型,於盆景一樣的鋼琴前自彈自唱,鋼琴離場後舞台正中懸著孤燈,AGA深情唱出《Miss u Goodbye》及《孤雛》。 一口氣唱完十多首歌後,AGA向大家打招呼:「多謝你哋陪我等到呢一日,等嘅過程有開心、唔開心;有希望、有失望,好似呢年嘅生活咁有起伏。我都寫咗好多歌關於darkness,請你記住唔係得你一個㗎,好多人同你一齊經歷,同大家問個好先!」接著唱出《問好》。 演唱會中段,Eason現身與AGA合唱從未曝光合唱歌《Special One》,二人深情對唱。AGA藉機會感謝Eason:「邀請到你做嘉賓係我嘅榮幸,音樂上你啟發我好多,我記得03年睇你演唱會,你唱到《當這地球沒有花》我即場毛管戙,好開心今次可以同你合作。」原來《Special One》10年前已寫起,Eason笑言:「好少有可以面對面多謝自己嘅觀眾,多謝你。我搵返啲email睇,原來個demo係14年㗎!不過唔止你,好多人嘅demo我都暫時擺咗喺度,哈哈!」AGA透露錄音時二人面對面對唱,是難忘的體驗。 AGA換上銀黑色西裝,頭戴如UFO的巨型紳士帽,在舞台中央緩緩升上,一口氣送上充滿都市感覺的《So Called Love Song》、《Two at a time》及《Superman》。其後以火紅色bling bling賽車風格舞衣,連唱《小問題》及《3AM》,突然輕快節奏一轉,廿四味以節奏強勁的《Do or Die》撻著全場,將全晚氣氛推至最高漲,再急彎轉落《CityPop》為演唱會送上精彩的結尾。 去到Enocre環節,AGA身穿藍色長裙華麗登場唱出《無期》,她感觸說:「其實我覺得自己好幸運,每一次cancel個show,都唔知幾時可以再上台,有好多支持我嘅人,有時碰到面會問我『幾時再開騒呀?』我都話『快㗎喇』,到今晚我終於可以企上呢個台夢想成真,冇辜負大家!」然後唱出《一》及《Tonight》,全場一遍燈海,大合唱場面感人。 去到第二輪Encore,AGA唱出《Tomorrow》及《See You Next Time》,憑歌寄意約定大家,再次感激舒文一直裁培,她說:「好開心可以將我所有作品呈現一次畀大家,我要多謝我嘅好拍檔舒文,我哋認識咗15年。今年係我出道第十年,希望自己帶到畀大家一個難忘嘅晚上!」

