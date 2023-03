【KTSF娛樂】五堅情於香港舉行演唱會 被堅果熱情打動

台灣人氣組合五堅情舉行首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》,這是香港自解除口罩令後,首個在香港舉行演唱會的台灣歌手單位。五位成員:陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒,以最窩心、最搞笑、最有誠意的歌單款待香港堅果,演唱會後更與購買了堅果票的堅果合照留念,為首晚演出畫下完美句號。 五堅情一出場已勁歌熱舞一番,先唱過〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉後,便先以廣東話跟台下的堅果打招呼,而且更送上五連拍甫士,讓堅果們可以拍下留念,不過在做出可愛、性感、帥氣、猛男及出糗的表情時,邱鋒澤想偷偷跳過出糗表情卻被隊友發現,結果要Solo獨自再做一次,場面已令堅果們哭笑不得,同時也令現場的氣氛瞬間炒熱。 其實在今次演唱會上,眾人除了以組合、小組形式在台上演出外,大家都各自有自己Solo的部份,而在小賴登場時,台下堅果們紛紛開了手機燈,場面壯觀得讓小賴不禁哭了!他隨後在台上說:「其實我唱了那麼多次,基本上我都不太會哭,但我一看到前面每一個人都拿著手電筒,我真的受不了,天呀!我又要哭了!你們的能量,我都有接收到,我愛你們。」這番打從心底裡的表白,也讓堅果們深深被感動。這時鋒澤即表示:「如果未來再有機會來香港表演⋯⋯紅館!你們還會不會來看我們的演唱會?」堅果們令人震耳欲聾的一句:「會!」令鋒澤也堅定地跟堅果們約定,說:「希望未來我們有機會踏上紅館,好不好?」堅果們的一聲回應:「好!」也像是為五堅情定下了再來香港的契機。 今次《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》一如以往其他站的演出,五子特別為香港堅果炮製了獨一無二的專屬歌單——香港組曲,就是獻唱了四大天王的作品,當中包括劉德華〈冰雨〉、郭富城〈對你愛不完〉、張學友〈吻別〉及黎明〈看上他〉,五堅情在台上模仿四位天王的一舉一動,台下堅果們跟著唱和,也把整個演唱會氣氛推到了最高點! 在演唱會尾聲,五堅情在堅果們的熱烈歡呼與尖叫聲下,再次登場Encore,並唱出大熱作品〈反正我好看〉、〈ALL DAY〉及〈La La La〉,隨後他們除了與台下堅果大合照外,更即場把擦汗的毛巾簽名後拋到台下送給堅果,首晚的演唱會也就正式完結。在演唱會結束的同時,五堅情也公布了接下來的巡唱地點,分別是7月15日馬來西亞吉隆坡站及7月22日澳門站,隨後他們又與660名購買了堅果票的堅果們合照,首天演唱會也就圓滿結束。

