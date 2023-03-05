【KTSF娛樂】五堅情於香港舉行演唱會 被堅果熱情打動

March 5, 2023 KTSF娛樂

台灣人氣組合五堅情舉行首個香港演唱會《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》，這是香港自解除口罩令後，首個在香港舉行演唱會的台灣歌手單位。五位成員：陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉和賴晏駒，以最窩心、最搞笑、最有誠意的歌單款待香港堅果，演唱會後更與購買了堅果票的堅果合照留念，為首晚演出畫下完美句號。

五堅情一出場已勁歌熱舞一番，先唱過〈月面著陸〉、〈速食愛情〉及〈兵變〉後，便先以廣東話跟台下的堅果打招呼，而且更送上五連拍甫士，讓堅果們可以拍下留念，不過在做出可愛、性感、帥氣、猛男及出糗的表情時，邱鋒澤想偷偷跳過出糗表情卻被隊友發現，結果要Solo獨自再做一次，場面已令堅果們哭笑不得，同時也令現場的氣氛瞬間炒熱。

其實在今次演唱會上，眾人除了以組合、小組形式在台上演出外，大家都各自有自己Solo的部份，而在小賴登場時，台下堅果們紛紛開了手機燈，場面壯觀得讓小賴不禁哭了！他隨後在台上說：「其實我唱了那麼多次，基本上我都不太會哭，但我一看到前面每一個人都拿著手電筒，我真的受不了，天呀！我又要哭了！你們的能量，我都有接收到，我愛你們。」這番打從心底裡的表白，也讓堅果們深深被感動。這時鋒澤即表示：「如果未來再有機會來香港表演⋯⋯紅館！你們還會不會來看我們的演唱會？」堅果們令人震耳欲聾的一句：「會！」令鋒澤也堅定地跟堅果們約定，說：「希望未來我們有機會踏上紅館，好不好？」堅果們的一聲回應：「好！」也像是為五堅情定下了再來香港的契機。

今次《五堅情 Moon Landing 月面著陸香港演唱會》一如以往其他站的演出，五子特別為香港堅果炮製了獨一無二的專屬歌單——香港組曲，就是獻唱了四大天王的作品，當中包括劉德華〈冰雨〉、郭富城〈對你愛不完〉、張學友〈吻別〉及黎明〈看上他〉，五堅情在台上模仿四位天王的一舉一動，台下堅果們跟著唱和，也把整個演唱會氣氛推到了最高點！

在演唱會尾聲，五堅情在堅果們的熱烈歡呼與尖叫聲下，再次登場Encore，並唱出大熱作品〈反正我好看〉、〈ALL DAY〉及〈La La La〉，隨後他們除了與台下堅果大合照外，更即場把擦汗的毛巾簽名後拋到台下送給堅果，首晚的演唱會也就正式完結。在演唱會結束的同時，五堅情也公布了接下來的巡唱地點，分別是7月15日馬來西亞吉隆坡站及7月22日澳門站，隨後他們又與660名購買了堅果票的堅果們合照，首天演唱會也就圓滿結束。

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