【KTSF娛樂】柳應廷為新歌〈從零開始的新世界〉MV成跳唱擔當

首度參與作曲以慶典曲風為樂迷注入能量。柳應廷為新歌〈從零開始的新世界〉MV成跳唱擔當

柳應廷(Jer@MIRROR)在去年完成三部曲後，2023年重新出發，首支登場作品 〈從零開始的新世界〉跳出過去框框，首度參與作曲部分，為樂迷帶來醒神樂章，MV 更首次獨挑大樑，成為跳唱擔當！

新歌〈從零開始的新世界〉，Jer首次參與作曲部分，並找來曾為他創作〈MM7〉的 樂隊 The Hertz主音Herman一起創作旋律，而且更以極速一小時完成旋律創作，歌詞 方面，則有首度合作的Oscar，共同譜寫出以和諧大世界作主題的作品。Jer說:「有 次睇完電影《阿凡達》，覺得套戲不論配樂畫面都好勁，令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲，希望可以帶到正面、正能量俾觀眾。」Jer指出，香港很少這類型的音樂，覺得大家需要一首朝早聽完好醒神，好有Energy的歌曲。Jer續說:「想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁，送俾廣東歌樂迷，迪士尼都有呢類型嘅歌，但廣東版冇，今次我就做一首！」

為了要呈現歌曲那大世界、慶典的感覺，今次〈從零開始的新世界〉的場景也炮製成 Jer夢想中的Wonderland。Jer讚嘆製作團隊的精心佈局，道:「廠景好精緻，搭到好似一個森林，好靚，一嚟到見到忍唔到Wow!得唔得㗎，咁靚！原本幻想好原始部落，好似阿凡達世界，點知而家好似伊甸園，所以我都好期待MV出嚟嘅樣貌係點。」

除了場景，今次還有Dancer及小朋友參與大型歌舞場面，Jer開心表示:「每個角色 造型好cute好靚，另外又有一啲小朋友喺度跳舞，同我構思嘅concept好似：世界大同，有大朋友小朋友，大家建立咗一同理念嘅世界，感覺好有希望。」跟小朋友合作向來具難度，但Jer表示：「冇想像中咁困難，大家都好聽話，又聽老師指示，另外好多謝家長願意俾小朋友嚟參與呢個MV。」

這次〈從零開始的新世界〉的MV，是Jer過去作品中製作最大型的一次，他特別感激 幕後每一位為他花盡心思，另外還有一眾Dancer，助他完成跳舞部分。

問他今次成為 MV的跳唱擔當有何感想，他笑說：「我一身舞技，只係過去冇將佢show出嚟，隱藏 咗咁多年嘅舞功，終於用得著!成為今年嘅跳唱男新人，大家都撐我，你撐唔撐我 呀?」另外，如果心水清的話，相信會記得Jer第一首Solo歌〈水刑物語〉是在2020 年2月28日推出，今次再次選擇同月同日推出〈從零開始的新世界〉，對Jer可說是有 特別意義，他解說道:「三年後嘅今日再由另一個起點出發，呢首歌係一個好好嘅開始！」大家不妨透過〈從零開始的新世界〉，重新認識Jer柳應廷吧！

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