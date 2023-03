【KTSF娛樂】柳應廷為新歌〈從零開始的新世界〉MV成跳唱擔當

首度參與作曲以慶典曲風為樂迷注入能量。柳應廷為新歌〈從零開始的新世界〉MV成跳唱擔當

柳應廷(Jer@MIRROR)在去年完成三部曲後,2023年重新出發,首支登場作品 〈從零開始的新世界〉跳出過去框框,首度參與作曲部分,為樂迷帶來醒神樂章,MV 更首次獨挑大樑,成為跳唱擔當!

新歌〈從零開始的新世界〉,Jer首次參與作曲部分,並找來曾為他創作〈MM7〉的 樂隊 The Hertz主音Herman一起創作旋律,而且更以極速一小時完成旋律創作,歌詞 方面,則有首度合作的Oscar,共同譜寫出以和諧大世界作主題的作品。Jer說:「有 次睇完電影《阿凡達》,覺得套戲不論配樂畫面都好勁,令到我好想做到一首關於民族、慶典嘅歌曲,希望可以帶到正面、正能量俾觀眾。」Jer指出,香港很少這類型的音樂,覺得大家需要一首朝早聽完好醒神,好有Energy的歌曲。Jer續說:「想做到好似《獅子王慶典》劇場嘅歌曲咁,送俾廣東歌樂迷,迪士尼都有呢類型嘅歌,但廣東版冇,今次我就做一首!」

為了要呈現歌曲那大世界、慶典的感覺,今次〈從零開始的新世界〉的場景也炮製成 Jer夢想中的Wonderland。Jer讚嘆製作團隊的精心佈局,道:「廠景好精緻,搭到好似一個森林,好靚,一嚟到見到忍唔到Wow!得唔得㗎,咁靚!原本幻想好原始部落,好似阿凡達世界,點知而家好似伊甸園,所以我都好期待MV出嚟嘅樣貌係點。」

除了場景,今次還有Dancer及小朋友參與大型歌舞場面,Jer開心表示:「每個角色 造型好cute好靚,另外又有一啲小朋友喺度跳舞,同我構思嘅concept好似:世界大同,有大朋友小朋友,大家建立咗一同理念嘅世界,感覺好有希望。」跟小朋友合作向來具難度,但Jer表示:「冇想像中咁困難,大家都好聽話,又聽老師指示,另外好多謝家長願意俾小朋友嚟參與呢個MV。」

這次〈從零開始的新世界〉的MV,是Jer過去作品中製作最大型的一次,他特別感激 幕後每一位為他花盡心思,另外還有一眾Dancer,助他完成跳舞部分。

問他今次成為 MV的跳唱擔當有何感想,他笑說:「我一身舞技,只係過去冇將佢show出嚟,隱藏 咗咁多年嘅舞功,終於用得著!成為今年嘅跳唱男新人,大家都撐我,你撐唔撐我 呀?」另外,如果心水清的話,相信會記得Jer第一首Solo歌〈水刑物語〉是在2020 年2月28日推出,今次再次選擇同月同日推出〈從零開始的新世界〉,對Jer可說是有 特別意義,他解說道:「三年後嘅今日再由另一個起點出發,呢首歌係一個好好嘅開始!」大家不妨透過〈從零開始的新世界〉,重新認識Jer柳應廷吧!

