ViuTV全新一小時真人騷節目《婚前試行為》今晚在香港開映。7對有意結婚的情侶,在主持陳柏宇(Jason)、練美娟(娟姐),以及婚姻治療師Anthony的陪伴下體驗「模擬婚姻人生」,體驗同住、生育、婆媳及貧苦等婚前與婚後可能會遇到的問題,讓他們趁機反思:到底我啱timing結婚未呢? 節目首兩集,Jason及娟姐為多對情侶進行殘酷面試,期間亦分享了不少他們各自對婚姻的看法。Jason表示對他而言,結婚在人生中並不是必需的,當初步入婚姻亦是老婆符曉薇(Leanne)的意願,不過Jason並不認為結婚就等於被約束,反而會視為一樣他為心愛的人而做的事情。Jason又覺得婚姻是個「對外的承諾」,像是取得大眾社會的認可,這對自己下一代的成長頗為重要。 至於娟姐就坦言她是個不婚主義者,認為與另一半只要關係良好的話,結婚是不必要的。談到對拍攝節目的期望,她希望可以從不同情侶的身上學習,讓她能更成熟又適當地處理關係中的難題。

