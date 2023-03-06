【KTSF娛樂】MV轉髮色加性感舞步 李駿傑滲出浪漫曖昧味道

March 6, 2023 KTSF娛樂

在去年橫掃新人獎的李駿傑（Jeremy），在2023年重新出發，新歌〈Closer〉以西班牙曲風跟樂迷見面，並盼望在商業與妖魅之間取得平衡，讓大眾更易接受，而為了MV，Jeremy特別染了一頭粉紅色頭髮，又加入了Sexy舞姿，給人耳目一新的感覺。

Jeremy一直鍾情Shawn Mendes與Camila Cabello合唱的〈Senorita〉，過去也曾在不同場合演繹這首歌，直到今年首支作品，他便拿出這首歌做參考，結果由王雙駿監製、梁瑞峰（《全民造星2》June）作曲及雷暐樂填詞的〈Closer〉便由此而生。〈Closer〉由是一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧，心情有點小鹿亂撞的直白告白，Jeremy坦言：「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風，能夠寫到〈Closer〉好開心！大家可以跟住首歌一齊嗚一齊跳舞。」

MV方面，Jeremy這次化身美食食評家，在一餐廳中偶遇了老板娘，但對方以魔力吸引Jeremy，把他迷暈，醒來的時候，就已走進夢一般的碟子世界，但Jeremy繼續被對方迷惑，二人更慢慢蘊釀出曖昧關係。

既要帶出歌曲的浪漫感，又要在畫面呈現出男女之間的曖昧之情，今次Jeremy特別換上粉紅色的髮型。Jeremy解釋道：「上年Keep咗金色好耐，好想轉髮色，藉住今次MV就轉做粉紅色，因為戀愛泡泡總係粉紅色，而家咁就啱啱好。」除此之外，Jeremy在飾演美食食評家時，以一套帶點90年代，猶如紳士一樣、多重Layer的服飾示人，但一進入夢境，他就以一身黑皮褸造型出現，Jeremy 笑言：「我要變返Wild一啲，主動吸引返女主角！」

造型以外，今次〈Closer〉的舞步亦比以往的性感得多，原來Jeremy曾對此作多返考量，他說：「今次舞步特登編得Sexy啲，搵咗新排舞老師Ali排隻舞，佢好快就排咗俾我，但嗰種sexy令我有少少擔心，怕做得太Over唔係幾好睇，但後尾搵返個Balance，Sexy得嚟又帶少少Man嘅感覺。」

〈Closer〉剛推出，但其實Jeremy已籌劃好今年的音樂路，他說：「今年計劃出3首歌，已編排好，亦好快脆搵到Demo，已馬上準備第2首歌了！希望可以快啲同大家見面。曲風方面，3首都好唔同，想俾多啲唔同嘅面向俾大家睇，因為〈Closer〉係拎咗新人獎後第一首歌，好重要，同埋上年係比較Dark嘅內容，今年想俾一個全新嘅自己大家，簡單啲易明啲，同時亦都想將妖嘅元素加入商業啲、大家比較容易接受嘅音樂、曲風入面，可以令到妖嘅Topic更加多人接受。」

 
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