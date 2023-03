【KTSF娛樂】MV轉髮色加性感舞步 李駿傑滲出浪漫曖昧味道

在去年橫掃新人獎的李駿傑(Jeremy),在2023年重新出發,新歌〈Closer〉以西班牙曲風跟樂迷見面,並盼望在商業與妖魅之間取得平衡,讓大眾更易接受,而為了MV,Jeremy特別染了一頭粉紅色頭髮,又加入了Sexy舞姿,給人耳目一新的感覺。 Jeremy一直鍾情Shawn Mendes與Camila Cabello合唱的〈Senorita〉,過去也曾在不同場合演繹這首歌,直到今年首支作品,他便拿出這首歌做參考,結果由王雙駿監製、梁瑞峰(《全民造星2》June)作曲及雷暐樂填詞的〈Closer〉便由此而生。〈Closer〉由是一首關於男追女剛相遇時帶點曖昧,心情有點小鹿亂撞的直白告白,Jeremy坦言:「第一年Solo已想做類似西班牙輕快跳舞曲風,能夠寫到〈Closer〉好開心!大家可以跟住首歌一齊嗚一齊跳舞。」 MV方面,Jeremy這次化身美食食評家,在一餐廳中偶遇了老板娘,但對方以魔力吸引Jeremy,把他迷暈,醒來的時候,就已走進夢一般的碟子世界,但Jeremy繼續被對方迷惑,二人更慢慢蘊釀出曖昧關係。 既要帶出歌曲的浪漫感,又要在畫面呈現出男女之間的曖昧之情,今次Jeremy特別換上粉紅色的髮型。Jeremy解釋道:「上年Keep咗金色好耐,好想轉髮色,藉住今次MV就轉做粉紅色,因為戀愛泡泡總係粉紅色,而家咁就啱啱好。」除此之外,Jeremy在飾演美食食評家時,以一套帶點90年代,猶如紳士一樣、多重Layer的服飾示人,但一進入夢境,他就以一身黑皮褸造型出現,Jeremy 笑言:「我要變返Wild一啲,主動吸引返女主角!」 造型以外,今次〈Closer〉的舞步亦比以往的性感得多,原來Jeremy曾對此作多返考量,他說:「今次舞步特登編得Sexy啲,搵咗新排舞老師Ali排隻舞,佢好快就排咗俾我,但嗰種sexy令我有少少擔心,怕做得太Over唔係幾好睇,但後尾搵返個Balance,Sexy得嚟又帶少少Man嘅感覺。」 〈Closer〉剛推出,但其實Jeremy已籌劃好今年的音樂路,他說:「今年計劃出3首歌,已編排好,亦好快脆搵到Demo,已馬上準備第2首歌了!希望可以快啲同大家見面。曲風方面,3首都好唔同,想俾多啲唔同嘅面向俾大家睇,因為〈Closer〉係拎咗新人獎後第一首歌,好重要,同埋上年係比較Dark嘅內容,今年想俾一個全新嘅自己大家,簡單啲易明啲,同時亦都想將妖嘅元素加入商業啲、大家比較容易接受嘅音樂、曲風入面,可以令到妖嘅Topic更加多人接受。」

