【灣區走走】迷人建築!歷史與風華在海濱閃耀,來自遠方的風帶著歲月的記憶,吹拂著Tiburon附近的Belvedere地區,那裡有著一座極具歷史價值的建築,名為China Cabin。這座曾是郵輪上的交誼廳,如今已成為一座刻畫著時光痕跡的歷史寶藏。步入China Cabin,彷彿穿越回昔日,感受到過往的輝煌和溫暖。#灣區走走帶您深入探索這座具有獨特魅力的建築,了解它如何從郵輪漂泊的交誼之地,成為如今可供公眾參觀的歷史見證。讓我們一同進入China Cabin,感受過去與現在的奇妙交織,與我們同行在這段時光之旅中!

