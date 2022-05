影評：《浴火鳥》看冷戰期一段被禁戀情

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀70年代,蘇聯統治下的愛沙尼亞,兩個軍人之間的愛情故事 。

1977年愛沙尼亞的一個基地,快退役的Sergey ,還在摸索退伍後的事業抉擇。正要和基地中的女友Luisa 告別之際,基地迎來了軍官機師Roman。Sergey 和Roman 發現彼此對攝影和沖印照片有興趣。Sergey 也被指示照顧軍官,兩人一起的時間也就多了。Roman 俊帥的外貌,和對Sergey 的細心交往,也激發Sergey 心中,一種全新的感覺。但是當時軍中,對同性有親密舉動,也會被判處勞改多年,這段戀情也面對呆滯威脅。Sergey 之後到莫斯科學演戲,Roman 更和Luisa 結了婚。這段三角戀如何了結?

這是一則改編真實事蹟的故事。在世界上好多陽剛味濃的地方,也經常會被挖掘出來的故事。有情人因為時事弄人,無法成眷屬的例子不計其數。這則故事也叫人感動。

導演Peeter Rebane 坦言,被這具有人性的故事吸引。不單是其中的悲傷,當時環境的艱難,還在被壓迫的環境中,存在對彼此真心的熱情。Rebane 對故事角色,有非常強烈的感覺。

演軍官的Oleg Zagorodnii 則說,當他讀完劇本時,有非常強烈的感覺,傷心到落淚。他了解這是一個非常有深度的故事,當時就一心想要參與這部電影的拍攝。

而演軍人的Tom Prior,也是劇本創作人之一,有和故事中的Sergey 本人見過面。Sergey 離世的時候,Prior 也有到他的喪禮。當時承諾要保存對Sergey 的記憶。而對劇情的了解,也是演出角色時

準備工作的一個另類方式。

導演Peeter Rebane,選擇用英語拍攝,感覺有時演出帶有些許的不流暢,或許剪輯方面有可以綁緊鏡頭的空間。三角戀中的人物形象討好,是選角上的亮點。英國演員 Tom Prior ,演活Sergey 發掘自己的驚奇。而演機師烏克蘭藉的Oleg Zagorodnii,鏡頭前的魅力,讓人輕易了解為什麼,這人物會這麼叫人著迷。

談到電影簡單的美術設計,也將觀眾帶回冷戰期的環境中,沉浸在懷舊年代中。可惜的是,東歐今天的戰事,加上俄羅斯回到打壓同志社群的年代,要人對其他人的不幸,感到遺憾。

《浴火鳥 Firebird》要人們聯想到五十年來社會的演變,能否和心愛的人在一起,因為時代不同,而不是個人能夠控制。電影滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在柏克萊的Rialto Elmwood 戲院上映。

電影網頁:https://firebirdmovie.com/

版權所有,不得轉載。

